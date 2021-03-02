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陸銀保監會主席郭樹清：地方政府隱形債務增量已控制

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸地方政府隱性債務增量風險已基本控制。圖／取自澎湃新聞
大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸地方政府隱性債務增量風險已基本控制。圖／取自澎湃新聞

大陸銀保監會主席郭樹清2日表示，大陸銀行業、保險業風險從快速發散轉為逐步收斂，一批重大問題隱患「精準拆彈」，牢牢守住了不發生系統性風險的底線，尤其值得注意的是，大陸地方政府隱性債務增量風險已基本控制，存量風險化解正有序推進。

澎湃新聞報導，具體解決的大陸重大風險隱患，郭樹清在大陸國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上指出：第一，大陸金融槓桿率明顯下降，金融資產盲目擴張得到根本扭轉。2017年到去年，大陸銀行業和保險業總資產年均增速分別為8.3%和11.4%，大體只有2009年至2016年間年均增速的一半，大陸金融體系內部空轉的同業資產占比大幅度下降。

第二，大陸銀行業不良資產認定和處置大步推進，2017年到去年累計處置不良貸款人民幣8.8兆元（約新台幣38.36兆），超過之前12年總和。

第三，影子銀行得到有序拆解，規模較歷史高峰壓降約人民幣20兆元（約新台幣87.2兆）。

第四，金融違法犯罪行為受到嚴厲懲治，不法金融集團風險逐步化解，一大批非法集資案件獲得有序處置，互聯網金融風險情勢根本好轉。

第五，外部風險衝擊應對及時有效，金融體系保持較強韌性。

第六，房地產金融化泡沫化勢頭得到遏制，去年房地產貸款增速8年來首次低於各項貸款增速。

第七，地方政府隱性債務增量風險已基本控制，存量風險化解正有序推進。

第八，大中型企業債務風險平穩處置。到去年底，大陸全國組建債委會2萬家，市場化法治化債轉股落地金額人民幣1.6兆元，500多家大中型企業實施聯合授信試點。

人民幣 債務 房地產

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