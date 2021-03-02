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瑞軒科技轉投資、鴻海群創入股的Vizio 申請紐交所上市

聯合報 / 記者戴瑞芬/即時報導
Vizio申請紐交所上市。圖／取自新浪
Vizio申請紐交所上市。圖／取自新浪

瑞軒科技轉投資、鴻海和群創共同入股投資的北美智慧電視品牌Vizio申請在紐約證交所上市，是繼2015年撤回首次公開發行股票（IPO）計劃後，再度尋求上市。

這是Vizio第二度尋求上市，該公司曾在2015年申請上市，但來年撤回計劃，原因是達成協議，敲定以20億美元將公司出售給中國大陸影視暨手機品牌樂視。不過，這樁收購案在2017年破局，Vizio終止交易。

新浪報導，Vizio1日遞交上市申請，公開說明書顯示將籌資1億美元，但並未揭露將出售多少股票或價格區間。Vizio預計在紐約證交所交易，摩根大通和美銀證券是上市案的證券承銷商。

Vizio是瑞軒科技在2005年轉投資的北美品牌，鴻海也在2018年通過子公司和旗下面板大廠群創共同入股投資。據公開說明書，Vizio逾25%的A股目前是鴻海的關聯企業持有。

Vizio去年淨利大增至1.025億美元，遠高於2019年的2310萬美元；營收成長11%至20億美元，目前聘有527名全職員工。

品牌 紐約

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