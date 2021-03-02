大陸碳排放權 6月底前上線交易

大陸生態環境部部長黃潤秋日前赴湖北省、上海市調研碳市場建設工作時表示，大陸「全國碳排放權交易市場」建設已到了最關鍵階段，目標是確保今年6月底前啟動上線交易。

據大陸生態環境部消息，2月26至27日調研期間，黃潤秋先後前往湖北碳排放權交易中心和上海環境能源交易所，考察兩省市試點碳市場的成交量、成交價格、覆蓋範圍、履約率等情況，實地調研大陸全國碳排放權註册登記系統和交易系統建設進展，並與當地負責人交流討論下一步工作安排。

黃潤秋指出，去年中共十九屆五中全會和「中央經濟工作會議」進一步對做好碳達峰、碳中和工作提出明確要求。新的碳達峰目標與碳中和願景的提出，有利於推動經濟結構綠色低碳轉型，減緩氣候變化帶來的不利影響，為推動大陸經濟社會高質量發展、可持續發展提供新契機，注入新動力。

近年來，加快推進大陸全國碳市場建設各項工作。2020年年底，生態環境部推出「碳排放權交易管理辦法（試行）」，印發「2019-2020年全國碳排放權交易配額總量設定與分配實施方案（發電行業）」，啟動了大陸全國碳市場第一個履約周期。