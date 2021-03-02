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台灣蘭花大王 大陸北方開闢新天地
「蘭花的銷售行情出乎意料，採購商一直在排隊等待訂單。春節，我就是在保定市定興縣度過的。」說這話的是台灣芊卉國際園藝股份有限公司董事長景文德。
新華社報導，眼下正是鮮花購銷旺季，在河北省保定市定興縣「京雄農谷蘭花產業園」溫室大棚內，一派繁忙景象，工人們將一株株鮮豔的蘭花修剪、組盆。景文德說，這裡栽植的100萬株蘭花已經上市，重點供應大陸京津冀春節市場。
1961年出生的景文德，自小受家庭影響，對花卉種植產生興趣，有著「蘭花大王」美譽。1996年，他成立昆明芊卉種苗公司，將自己的花卉產業帶到中國大陸。
「這是我第一次在大陸北方建蘭花基地。定興縣離北京、天津和雄安新區都較近，交通方便，市場潛力大。土壤、光照等自然條件也適合蘭花栽培。」景文德說。
中國大陸蘭花大規模栽培主要集中在南方，為開拓北方市場，避免因長途運輸降低蘭花品質，景文德經過仔細考量「落子」定興。
去年初項目上馬後，招工、培訓、引種等一系列工作陸續展開。景文德說，定興項目分三期，一期工程已完工投產，招收上百名工人。
1980年代，景文德跟隨父親在台灣從事劍蘭種植。「恰逢花卉產業蓬勃發展，自己就建起了5畝的固定式溫室設施，改種經濟效益更好的香水百合鮮切花。」景文德說，為提升效益，後來引進自動化切花、包裝生產線，使得鮮切花效率和品質再次升級。
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