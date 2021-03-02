全球第1單 陸製客機C919 東航訂5架

中國東方航空（東航）與大陸民航製造商中國商用飛機（中國商飛）3月1日在上海正式簽署C919大型客機購機合約，東航首批將引進五架C919大型客機，力爭年內交付第一架，這也是大陸國產大型飛機C919在全球的首個正式購機合約，東航將成為全球首家營運C919客機的航空公司。

證券時報報導，根據中國商飛和波音公司的市場預測，未來20年，大陸對C919這類客機的需求量為每年平均300架左右。

央視新聞報導，按照合約，東航引進的五架C919大型客機，將以上海為主要基地，投入上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢、青島等航線，屆時旅客將充分體驗到大陸民機的安全運行品質和先進設計。

此次雙方簽署C919大型客機購機合約是東航繼成功組建一二三航空公司營運大陸國產ARJ21飛機之後，在「十四五」開局之年，以C919大型客機全球首發用戶的「先行者」姿態，在大陸國產民機的引進與商業營運上邁出的「重要一步」。

在大陸國產大飛機研製過程中，東航深度參與其中，C919首個機組由東航培養提供、C919首飛伴飛任務由東航承擔，從用戶使用和維修的角度提供了意見建議。中國商飛與東航依託產業鏈夥伴關係和在上海的地域優勢，不斷推動產業鏈上的合作與創新，攜手為大陸國產大飛機的商業營運提供成功的實踐樣本。

此次購機合約簽署後，東航和中國商飛將開展飛機投入營運的各項準備工作，包括新機型補充運行合格審定、專業人員培訓及客戶支援保障協議等談判簽署工作等。雙方將在飛機進出口、航材維修、物流倉儲、新技術應用、航材支援、維修保障、飛機構型優化等領域加大合作及研究力度，確保首批飛機高品質營運。

C919大型客機是大陸按照國際民航規章自行研製、具有自主智慧財產權的大型噴氣式民用飛機，2015年11月2日完成總裝下線；2017年5月5日成功首飛。