陸2月百城房價 保持「穩中有漲」

2月份，中國大陸百城房價保持穩中有漲態勢。中指研究院3月1日發布的數據顯示，2021年2月，中國大陸100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺15884元（人民幣，下同），環比（與上月相比）上漲0.20%，同比（與上年同期相比）上漲約4%。

中新社報導，珠三角區域新房市場表現較為活躍，1-2月份，珠三角城市群新房價格累計上漲1.25%，居主要城市群首位。2月單月，廣州、中山、東莞等地新建住宅價格環比漲幅居前列。其中，廣州2月份新房價格環比上漲1.8%，中山環比上漲1.25%，漲幅在百城中居於前兩位。

2月份，北上廣深杭等多地推出樓市調控政策，各地方政府因城施策、多措並舉穩樓市。如：在信貸層面，廣州部分地區信貸收緊，房地產貸款利率有所上調；北京、深圳、上海加強個人經營性貸款管理，嚴控資金違規流入房地產市場。當月，上海新房搖號積分制正式實施，認籌人數超過規定比例的新房項目，將啟用積分制，優先滿足「無房家庭」購房。

中指研究院指數事業部研究總監曹晶晶指出，2月恰逢春節假期，多數房企調整供貨節奏，受多地倡導就地過年以及多數售樓處春節期間「不打烊」影響，部分重點城市購房需求有所釋放，樓市表現與往年相比較為活躍。但在調控密集出台及春節假期影響下，2月百城房價漲幅有所收窄，百城新房均價環比漲幅較上月收窄0.17個百分點。

曹晶晶指出，3月份預計房企推盤節奏將明顯加快，市場供應將增加，百城新建住宅價格或保持穩中有漲態勢，但在「房住不炒」定位下，部分熱點城市樓市政策或存繼續收緊可能。