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澳門2月博彩 毛收入73.12億澳門元
澳門特區政府博彩監察協調局3月1日公布，2月澳門博彩毛收入為73.12億元（澳門元，下同），按月減少7.12億元，跌幅為8.8%，按年則上升135.6%。不過，這一增幅仍未達到分析師預估中值的145%。此外，收入環比下降8.9%，仍較2019年2月疫情來襲前的水平低了71%。
中新社報導，這是2019年9月以來，澳門博彩毛收入首次出現按年升幅，但主要原因是受新冠肺炎疫情影響，澳門所有娛樂場去年2月一度關閉15天，導致當月博彩毛收入暴跌88%。因此，比較基數很低。
今年1至2月，澳門博彩毛收入累計為153.36億元，按年下跌39.2%。
另據澳門統計暨普查局3月1日公布的資料顯示，1月酒店及公寓客房平均入住率（不包括用作醫學觀察用途，下同）為40.3%，較2020年12月減少12.8%，按年跌幅為40.7%。
1月份酒店及公寓住客共44.7萬人次，同比減少58.6%，其中中國大陸住客減少52.5%至37.3萬人次，本地住客則微升0.7%至4.9萬人次。住客平均留宿1.7晚，較2020年同月增加0.2晚。
此外，1月份仍未有隨團入境澳門旅客，在本地參團的旅客有1100人次；使用旅行社服務外出的澳門居民有7900人次，其中96.2%前往中國大陸。
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