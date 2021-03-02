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前高通副總裁掌帥印 侯陽任微軟大中華區董座

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

微軟公司昨（1）日宣布，前高通全球高級副總裁侯陽將接替柯睿傑，擔任微軟大中華區董事長兼首席執行官，領導微軟在大中華區的戰略、銷售和市場營運。

侯陽空降釋放兩個重要信號：一是微軟在中國區高管團隊正在年輕化，更加貼近中國年輕用戶的需求，加快中國區Surface和正在增長的遊戲業務的拓展；二是在經歷過兩任外籍CEO後，再度出現中國面孔。

微軟官方介紹，作為繼任者的侯陽，在擔任高通全球高級副總裁期間，帶領高通中國半導體事業部實現三倍速營收增長；此前，他在美國麥肯錫公司任職五年，領導技術事業部的工作。

1980後的侯陽生長於瀋陽，先後獲北京大學物理學學士學位、美密西根大學電氣工程博士學位。侯陽是近十年來微軟大中華區首位華人CEO。2012年時任微軟大中華區董座兼CEO梁念堅離職後，美國人賀樂賦接任。2016年，微軟法國總裁柯睿傑從賀樂賦手中接棒。

北京大學 半導體

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