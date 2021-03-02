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「海康威視三劍客」打出一片天
海康威視隸屬於大陸國企，由陳宗年、胡楊忠和龔虹嘉共同創辦，此三人又被稱為「海康威視三劍客」。其中，現年56歲的董事長陳宗年注重研發，將公司打造成市值逾人民幣5,400億元（約新台幣2.3兆元）的高科技公司。
騰訊網報導，海康威視的晶片非常商業化，大部分供應商來自大陸、東南亞和美國各地。公司曾表態，即使美國不再向海康出售晶片，海康可以利用其他商業手段來補足，不會產生影響。
海康威視成立於2001年，總部在杭州，控股股東是中電海康集團有限公司，實際控制方為中國電子科技集團有限公司。公司主要從事安全防護視頻監控產品的研發生產。受惠於大陸安控產業成長，公司已躍升為全球安控龍頭。
海康威視是由陳宗年、胡楊忠和龔虹嘉共同創立的，因此他們三人被稱為「海康威視三劍客」。陳宗年，畢業於華中科技大學，浙江大學管理學博士。現任中國電子科技集團旗下中電海康集團董事長、黨委書記。自1986年任職至今，一直服務於中國電子集團第52研究所，歷任深圳高科潤電子副總經理、海康集團董事兼總經理等。陳宗年帶領團隊抓住技術變革浪潮，將海康威視打造成為一家市值超過人民幣5,400億元的科技公司。
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