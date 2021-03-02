漳平台灣農民創業園 茶產值7.2億元

「如今，永福高速已列入『十四五』規劃中，有望再過兩三年就能通車，那就更方便了。」「大陸阿里山」的台商李志鴻談及永福鎮通高速話題時欣喜不已。

中新社報導，漳平台灣農民創業園成立於2006年，位於福建漳平市。永福鎮是漳平台灣農民創業園的核心區，這裡因為緯度、氣候、產業與台灣阿里山相近，被台商台農譽為「大陸阿里山」。

然而，道路交通長期困擾著漳平台灣農民創業園的發展。李志鴻感慨道，創業早期從廈門到永福鎮，汽車要在山路蜿蜒顛簸6個小時之久。 2018年底，南（平）龍（岩）鐵路開通運營，讓漳平市邁入「動車時代」。

「漳平市到南平市、廈門市只需一個半小時，到福州市只需兩個小時。」在李志鴻眼中，高鐵帶來了大機遇，首先是創業園的茶葉將接入高鐵網絡運輸到大陸各地，其次是將帶來大量遊客。 但漳平市區到永福還有1個小時車程。2020年底，李志鴻出席福建全省台胞台企座談會發言，提出加快永福高速公路建設，獲得相關部門肯定與支持。

2006年扎根永福的台商曾國寶，也見證永福的發展變化，「以前都是老房子，道路也很難走」。如今，曾國寶創辦的漳平茶博士綜合農場有限公司擁有成熟的生產線，每年投產茶葉20餘萬斤。他正著手打造「台灣茶葉故事館」品牌連鎖店。

經過十餘年發展，漳平台灣農民創業園已成為台商個體在大陸投資最密集的區域、大陸最大的高山烏龍茶生產基地。官方數據顯示，創業園目前入駐台企76家、台農600多人，其中規模以上茶企23家，高山茶基地48個，年產茶1600多噸，實現產值7.2億元人民幣。