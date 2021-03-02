聽新聞
test
0:00 / 0:00

漳平台灣農民創業園 茶產值7.2億元

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
經過十餘年發展，漳平台灣農民創業園已成為台商個體在大陸投資最密集的區域、大陸最大的高山烏龍茶生產基地。圖為台商李志鴻（右一）向客人介紹茶文化。（中新社）
經過十餘年發展，漳平台灣農民創業園已成為台商個體在大陸投資最密集的區域、大陸最大的高山烏龍茶生產基地。圖為台商李志鴻（右一）向客人介紹茶文化。（中新社）

「如今，永福高速已列入『十四五』規劃中，有望再過兩三年就能通車，那就更方便了。」「大陸阿里山」的台商李志鴻談及永福鎮通高速話題時欣喜不已。

中新社報導，漳平台灣農民創業園成立於2006年，位於福建漳平市。永福鎮是漳平台灣農民創業園的核心區，這裡因為緯度、氣候、產業與台灣阿里山相近，被台商台農譽為「大陸阿里山」。

然而，道路交通長期困擾著漳平台灣農民創業園的發展。李志鴻感慨道，創業早期從廈門到永福鎮，汽車要在山路蜿蜒顛簸6個小時之久。 2018年底，南（平）龍（岩）鐵路開通運營，讓漳平市邁入「動車時代」。

「漳平市到南平市、廈門市只需一個半小時，到福州市只需兩個小時。」在李志鴻眼中，高鐵帶來了大機遇，首先是創業園的茶葉將接入高鐵網絡運輸到大陸各地，其次是將帶來大量遊客。 但漳平市區到永福還有1個小時車程。2020年底，李志鴻出席福建全省台胞台企座談會發言，提出加快永福高速公路建設，獲得相關部門肯定與支持。

2006年扎根永福的台商曾國寶，也見證永福的發展變化，「以前都是老房子，道路也很難走」。如今，曾國寶創辦的漳平茶博士綜合農場有限公司擁有成熟的生產線，每年投產茶葉20餘萬斤。他正著手打造「台灣茶葉故事館」品牌連鎖店。

經過十餘年發展，漳平台灣農民創業園已成為台商個體在大陸投資最密集的區域、大陸最大的高山烏龍茶生產基地。官方數據顯示，創業園目前入駐台企76家、台農600多人，其中規模以上茶企23家，高山茶基地48個，年產茶1600多噸，實現產值7.2億元人民幣。

創業 農民 台商

延伸閱讀

台商闢櫻花茶園 精緻農業新模式

茶葉渣2大妙用，入菜成超級調味料！專家：富含8大營養素，丟掉超可惜

回首中俄萬里茶路／一片葉子的人間道：國運即商運

兩岸茶葉協會 批「天價岩茶」亂象

相關新聞

大陸電信業 將開放外資准入

大陸工信部部長肖亞慶昨（1）日表示，要全面開放一般製造業，大幅放寬市場准入，有序開放電信領域外資准入的限制，吸引更多外資...

海康威視去年獲利逆勢增

大陸安防監控行業龍頭海康威視，無懼美國封殺，公司財報顯示，去年營收及獲利逆勢成長，去年營收人民幣634.2億元（約新台幣...

全球第1單 陸製客機C919 東航訂5架

中國東方航空（東航）與大陸民航製造商中國商用飛機（中國商飛）3月1日在上海正式簽署C919大型客機購機合約，東航首批將引...

陸港股反彈 稀土業強漲

已經連跌多天的陸港股市，3月迎來開門紅，昨（1）日A股三大指數及港股恆生指數皆反彈走高，開高走高並收在當天最高點，一掃上...

跟進蔚來 特斯拉推換電服務

美國特斯拉日前在中國大陸新增經營範圍「新能源汽車換電設施銷售」等項目，似乎要效仿陸企蔚來汽車，在大陸市場推出換電服務，或...

台灣蘭花大王 大陸北方開闢新天地

「蘭花的銷售行情出乎意料，採購商一直在排隊等待訂單。春節，我就是在保定市定興縣度過的。」說這話的是台灣芊卉國際園藝股份有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。