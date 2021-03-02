福建百村莊 招募台灣建築團隊

福建省住房和城鄉建設廳3月1日披露，福建省將鼓勵100個村莊引進台灣建築師團隊開展農村人居環境整治陪伴式服務。業界觀察人士認為，這將激勵愈來愈多台灣建築專才及文創業者西進福建。

中新社報導，福建鼓勵台灣建築師（含文化創意）團隊為村莊提供1年以上陪護式服務，且平均每月指導服務不少於10天，以提升農房建築風貌為主要服務內容，開展陪伴式設計服務指導。福建省住建廳將為每個村莊或項目予以補助50萬元人民幣以上的服務費用。

截至目前，福建累計引進68個台灣建築文創團隊，200多名台灣鄉建鄉創人才，共服務122個村莊項目，覆蓋31個縣。

其中，福州市閩清縣梅城印記歷史街區和梅溪鎮樟洋村、三明市泰寧縣「耕讀李家」、福州市永泰縣長慶鎮等項目，通過引入台灣鄉建團隊的參與，在村容村貌、產業培育等方面得到較大提升。

福建省青年建築師協會秘書長劉炳輝受訪表示，福建省青年建築師協會因應領頭成立「海峽建築師家園」，為台灣團隊來閩創業發展提供諮詢服務和交流平台，幫助台灣團隊扎根。

目前，海峽建築師家園已聚合76個台灣團隊逾200餘名台灣專才，協會服務點布設於台北及福建閩清、永泰、永春、平潭等地。

台灣註册建築師吳正隆目前為福建省福州市、寧德市的五六個村莊提供服務，同時還發起「周二有約」社區治理公益諮詢服務。吳正隆表示，大陸鄉村振興戰略予以台灣建築師用武之地，福建拿出百個村莊虛位以待，會激勵愈來愈多台灣建築師西進實現價值。

台灣青年曾芝穎團隊2018年入駐福州市閩清縣梅城鎮，改建梅城印記特色歷史文化街區，如今正在接洽三明、莆田等地項目。曾芝穎的經驗是：「台灣的經驗不能照搬照套，要融入當地需求和風土人情，也就是接地氣」。

近年來，福建省大力鼓勵台灣投資者以及建築師、文化創意團隊等參與特色小鎮、美麗鄉村建設和傳統村落保護，2019年有10個村莊上榜，2020年增至30個，2021年受益村莊或項目數目則激增至100個。