新增近14萬坪廠房 特斯拉上海超級工廠可能擴建增產

特斯拉上海超級工廠可能將再度擴建。1日，上海市土地市場官網一則土地出讓公告顯示，位於自貿區臨港重裝備產業區的一地塊被出讓，該地塊總占地面積46萬1142.4平方公尺，准入產業類型為新能源車整車製造，調查發現，該地塊鄰近特斯拉上海超級工廠，推斷這片地可能將被用於特斯拉工廠擴建。

澎湃新聞報導，這宗地塊投資強度不低於每平方公尺人民幣1萬4925元（約新台幣6萬5222元）。

之前特斯拉上海工廠就曾宣布正擴建產能，特斯拉上海超級工廠的產能現已達每年25萬輛，計畫增加至每年45萬輛，市場對於Model 3和Model Y的需求十分強勁，Model Y已在去年底投產，且將逐步達到最大產能。

除此之外，大陸國產Model Y交車目前要等到第二季。2月中旬，位於上海的特斯拉銷售門店Model Y訂單目前已排到6、7月，提車要等數月。

可能正是因為銷售、需求端的火爆，加大投入、擴充產能成為特斯拉上海超級工廠當務之急，此次特斯拉疑似再度出手，拿下新土地使用權，可能將進一步擴充產能，滿足市場需求。

值得注意的是，去年特斯拉上海工廠的年產能還僅為15萬輛，僅一年時間工廠年產能直線提升3倍，此次拿下新土地工廠擴建完成後，上海超級工廠將來對特斯拉全球戰略的支柱作用將更加明顯。