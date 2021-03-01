人民銀行前高官：上半年前不宜收緊貨幣政策

大陸中國人民銀行調查統計司前司長盛松成認為，中國大陸當前經濟主要任務是恢復和穩定經濟增長，以及防範系統性金融風險，至少在上半年之前都不宜收緊貨幣政策。

據香港信報財經網，盛松成在一個研討會上表示，目前全球主要央行實行大規模的貨幣寬鬆政策。中國大陸M2增速比前幾年僅上升2個百分點，相較於發達國家，中國大陸貨幣政策沒有搞大水漫灌，但也不應進一步收緊。此外，中國大陸經濟恢復基礎尚不牢固，收緊貨幣政策不利於穩增長和防風險。

他表示，近期部分地方國企債券違約，主要由於企業自身經營狀況，但也由於地方政府財力緊張，企業再融資難度增加，借新還舊的老路難以為繼。目前相關部門和專家均強調防範風險，但收緊貨幣政策並不利於防範和化解風險。