陸商務部：降外資研發中心享受政策門檻 加大外資招商

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸商務部1日在穩外資、擴大外資方面再頒布政策。（圖／取自中新網）
大陸商務部1日在穩外資、擴大外資方面再頒布政策。（圖／取自中新網）

儘管去年遭遇新冠疫情，但大陸實際使用外資規模（FDI）仍再創歷史新高。大陸商務部1日下發通知，要求在保持引資總量基本穩定的基礎上著力優結構、提質量，穩住外貿外資基本盤、要加大產業鏈招商力度、積極吸引戰略投資，推動降低外資研發中心享受政策門檻，引導外商加大在大陸科技創新投入。

大陸商務部網站1日刊登「關於圍繞構建新發展格局做好穩外資工作的通知」（簡稱通知）指出，要擴大高水準對外開放，吸引更多優質外部要素資源促進大陸國內大循環，確保汽車、金融等領域開放舉措落地生效。

「通知」還指出，加大自由貿易試驗區開放壓力測試力度，推進數位經濟、互聯網等領域持續對外開放；引導外資更多投向先進製造業、新興產業、高新技術、節能環保等領域。

加大產業鏈招商力度，發揮外資在「穩鏈」、「補鏈」、「固鏈」、「強鏈」中的重要作用，但通知也強調，引進重點領域重大外資項目要符合大陸國家產業發展規劃，並按規定履行相關手續，避免盲目投資和重複建設。

「通知」還稱，積極吸引戰略投資，研究完善外國投資者對上市公司戰略投資管理制度，放寬外國投資者戰略投資上市公司資質條件、持股比例、持股鎖定期等要求。

要推動重點外資項目加快落地和建設。動態調整重點外資項目清單，將符合構建新發展格局要求的相關重點外資項目納入重點服務保障範圍，密切跟蹤項目洽談、簽約和建設進展，加大用地、能耗、資金等方面支持力度。

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