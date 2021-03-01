朱永新：大陸應制定未成年人網遊的統一標準

數據顯示，2019年中國大陸未成年遊戲用戶規模已達1.07億人，未成人健康遊戲的防護成為全社會關注的焦點。大陸全國政協常委兼副秘書長、民進中央副主席朱永新在大陸兩會前夕表示，針對部分未成年人沈迷網絡遊戲、過度消費等問題，建議制定未成年人健康遊戲的統一的標準，並推動強制執行。

據香港文匯網，大陸「未成年人保護法」修訂案中，規定了一系列防止未成年人沉迷網絡的措施，許多遊戲企業響應官方要求，各自建立起了如健康系統、防沉迷系統等未成年人保護平台。但由於缺乏大陸全國統一的未成年人保護機制落地標準，行業數據不互通、家長責任意識薄弱等因素，這些保護機制和規則仍存在優化空間。朱永新認為，制定未成年人健康遊戲方面統一的標準，並推動強制執行成為當務之急。

在前置防護方面，他建議，為家長提供易操作的統一監護工具，加強家長層面網路素養教育。通過將家長等監護人與未成年用戶遊戲賬號的綁定，實現家長對未成年人的遊戲操作紀錄查詢、遊戲消費紀錄查詢以及遊戲操作提醒、遊戲消費提醒、遊戲操作時段設置和遊戲消費限制。

在事中保護方面，遊戲中按照標準設立統一的自動管控系統。在現行行業規範的基礎上，結合大型企業實踐經驗，由政府牽頭制定標準建立統一的防沉迷平台，整體接入公安實名系統驗證，推動所有企業以統一的力度和方式予以落實執行。

「對於現實中常遇到的『未成年人冒用家長賬號繞過遊戲限制』問題，一直有人呼籲遊戲企業採取人臉識別措施，但也出現了不少擔心隱私洩露的聲音，所以在這個問題上不能一刀切。對於人臉這種生物隱私信息需慎重，應鼓勵有能力的企業先行積極探索，也希望盡快形成人臉識別技術運用的標準，明確規範適用範圍及使用程度等。」朱永新稱。

在事後服務方面，朱永新建議所有企業建立並公開投訴和舉報渠道，將未成年人遊戲客服專線作為運營標配，提供未成年人非理性消費的申訴與受理機制，及時受理並處理設計未成年人遊戲的投訴和舉報，制定統一清晰的退費標準。針對個別存在家庭教育、親子溝通問題的情況，應給與1對1的深度輔導服務。