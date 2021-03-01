陸港股反彈 滬指漲1.2%、恆指漲1.63%

儘管製造業活動放緩顯示大陸經濟復甦仍很脆弱，但A股1日反彈收高，上周創出一年來的最大周線跌幅。

滬指收報3,551.4點，漲1.21%，該指數上周跌5.06%，創2020年2月以來最大周線跌幅。

深成指報14,857.34點；創指報2994.75點，漲2.77%，結束七連跌。

從盤面上看，稀土永磁、造紙、化工新材料等類股漲幅居前，證券、銀行等大金融類股表現較弱。

路透報導，瑞銀集團（UBS）的分析師認為，繼上周下跌之後，市場的下檔風險是「可控的」，「預計市場波動將在短期內加劇。投資者可能需要一些時間來重新定價國內政策正常化、全球經濟復蘇和全球利率上升。」

財新2月製造業採購經理人指數（PMI）降至50.9，為九個月低位。

稀土產業指數大漲6.64%，大陸工信部長1日表示，由於惡性競爭，大陸稀土只賣出「土」的價格。

證券時報報導，源達投顧指出，滬指與創業板指數經過上周的回踩，均觸及近期的下方平台附近，支撐將增強，本周重點觀察支撐的有效性和築底情況，周末消息面偏暖，加上周邊市場回暖，A股將迎來修復反彈，反彈力度則需重點留意市場成交量連續萎縮影響。

格隆匯報導，港股三大指數齊漲，恒指午後延續高位震盪走勢，收漲1.63%，報29,452.57點；國企指數漲1.84%，報11,453.68點；恒生科技指數漲逾3.85%，報9,298.79點。

盤面上，科技股持續走高回暖，汽車、半導體、通信類股漲幅居前，造紙、生物醫藥股全天活躍，地產、金融股相對萎靡。

個股方面，中國稀土漲超17%，贛鋒鋰業漲超10%，美團、中芯國際漲超7%，騰訊漲超5%。

具體來看，恒指新貴全天表現強勢，其中阿里健康漲9.42%、海底撈漲8.17%、龍湖集團漲3.7%。恒生指數公司上周宣布，阿里健康、海底撈、龍湖集團控股獲納入恒生指數，恒生指數成份股數量將由52檔增加至55檔。