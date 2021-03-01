快訊

舊蘇花公路對撞火燒車阻斷雙向交通 塞車大回堵

高鐵大道蚊子太多釀車禍？ 附近民眾無奈吐真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸港股反彈 滬指漲1.2%、恆指漲1.63%

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
投資者無視製造業活動放緩，滬指收漲1.2%。新浪財經
投資者無視製造業活動放緩，滬指收漲1.2%。新浪財經

儘管製造業活動放緩顯示大陸經濟復甦仍很脆弱，但A股1日反彈收高，上周創出一年來的最大周線跌幅。

滬指收報3,551.4點，漲1.21%，該指數上周跌5.06%，創2020年2月以來最大周線跌幅。

深成指報14,857.34點；創指報2994.75點，漲2.77%，結束七連跌。

從盤面上看，稀土永磁、造紙、化工新材料等類股漲幅居前，證券、銀行等大金融類股表現較弱。

路透報導，瑞銀集團（UBS）的分析師認為，繼上周下跌之後，市場的下檔風險是「可控的」，「預計市場波動將在短期內加劇。投資者可能需要一些時間來重新定價國內政策正常化、全球經濟復蘇和全球利率上升。」

財新2月製造業採購經理人指數（PMI）降至50.9，為九個月低位。

稀土產業指數大漲6.64%，大陸工信部長1日表示，由於惡性競爭，大陸稀土只賣出「土」的價格。

證券時報報導，源達投顧指出，滬指與創業板指數經過上周的回踩，均觸及近期的下方平台附近，支撐將增強，本周重點觀察支撐的有效性和築底情況，周末消息面偏暖，加上周邊市場回暖，A股將迎來修復反彈，反彈力度則需重點留意市場成交量連續萎縮影響。

格隆匯報導，港股三大指數齊漲，恒指午後延續高位震盪走勢，收漲1.63%，報29,452.57點；國企指數漲1.84%，報11,453.68點；恒生科技指數漲逾3.85%，報9,298.79點。

盤面上，科技股持續走高回暖，汽車、半導體、通信類股漲幅居前，造紙、生物醫藥股全天活躍，地產、金融股相對萎靡。

個股方面，中國稀土漲超17%，贛鋒鋰業漲超10%，美團、中芯國際漲超7%，騰訊漲超5%。

具體來看，恒指新貴全天表現強勢，其中阿里健康漲9.42%、海底撈漲8.17%、龍湖集團漲3.7%。恒生指數公司上周宣布，阿里健康、海底撈、龍湖集團控股獲納入恒生指數，恒生指數成份股數量將由52檔增加至55檔。

稀土 滬指 A股

延伸閱讀

印度神童又中？美股暴跌網民好恐慌 直呼「寧可信其有」

買不到別再抗議 龍湖好吃「甘蔗雞」新竹假日花市設攤

港股重挫914點 成交額創歷史新高

港府擬調高調股票印花稅 恆生指數跌破3萬點大關

相關新聞

陸媒：中芯獲得美供應許可 涵蓋成熟工藝

半導體供應鏈廠商1日透露，中芯國際已獲得部分美國設備廠商的供應許可，主要涵蓋成熟工藝用半導體設備等。

內蒙古：4月底前 全面清理關停虛擬貨幣挖礦專案

大陸整治虛擬貨幣再出招，內蒙古自治區發改委日前發布「關於確保完成『十四五』能耗雙控目標任務若干保障措施（徵求意見稿）」，...

陸工信部發布「十四五」晶片戰略 推5招強調國際合作

中美科技角力仍未放鬆，對於面臨斷供和「卡脖子」風險的晶片行業，大陸工信部指出，「十四五（2021-2025）」期間，將致...

稀土價格恐飆漲 中國：我們稀土只賣出土的價格

中國官員今天的一席話，恐引發稀土飆漲。中國工信部部長肖亞慶說，中國稀土沒賣出「稀」的價格，賣出了「土」的價格，就是因為惡...

陸港股反彈 滬指漲1.2%、恆指漲1.63%

儘管製造業活動放緩顯示大陸經濟復甦仍很脆弱，但A股1日反彈收高，上周創出一年來的最大周線跌幅。

中國2020年GDP增2.3% 全球主要經濟體唯一正增長

中國國家統計局昨天發布公報，指出2020年中國全年人均國內生產總值7萬2447元（人民幣，下同，約1萬1246美元），比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。