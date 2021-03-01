內蒙古：4月底前全面清理關停虛擬貨幣挖礦專案

大陸整治虛擬貨幣再出招，內蒙古自治區發改委日前發布「關於確保完成『十四五』能耗雙控目標任務若干保障措施（徵求意見稿）」，計畫全面清理關停虛擬貨幣挖礦專案，4月底前全部退出，同時嚴禁新建虛擬貨幣挖礦專案。

上海財聯社報導，徵求意見期限從今年2月25日至3月3日截止，徵求意見稿指出，內蒙古確定2021年全區能耗雙控目標為單位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500萬噸標準煤左右，能耗總量增速控制在1.9%左右，單位工業增加值能耗（等價值）下降4%以上。。

Techweb報導，比特幣的行情仍在劇烈波動，統計顯示，過去24小時的最高交易價格是4.65萬美元，最低只有4.32萬美元。

實際上在上一周，比特幣迎來了年內的最大跌幅，超過22%，據比特幣家園網交易數據顯示，比特幣24小時爆倉資金達8.71億美元，爆倉投資者114,754人。

有圈內人士提醒，周圍玩槓桿的人太多了，有些人曾經的帳面資產也是人民幣幾千萬上億，玩著玩著就消失了。

所謂爆倉是指，由於行情變化過快,投資者在沒來得及追加保證金的時候、帳戶上的保證金已經不夠維持持有原來的合約了這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」、俗稱「爆倉」。

前一段時間比特幣行情的大漲與馬斯克發聲支持、特斯拉、Square大舉買入比特幣有關。

中國證券報報導，內蒙古自治區工業和資訊化廳官網，曾於2019年11月11日發佈的通知，表示將對虛擬貨幣「挖礦」企業清理整頓情況進行聯合檢查，檢查時間從2019年11 月11日持續到11月25日。

通知表示，按照「內蒙古自治區工業和資訊化廳發改委公安廳地方金融監督管理局大資料發展管理局關於檢查清理整頓虛擬貨幣『挖礦』企業的通知」（內工信信軟字〔2019〕384號）檔部署，自治區聯合檢查組赴部分盟市，對虛擬貨幣「挖礦」企業清理整頓情況進行聯合檢查。

通知表示，此次檢查將以各盟市上報的材料和自治區掌握的相關資料為基礎，重點摸清與實體經濟無關、規避監管、能耗較大，以「大資料產業」為包裝享受地方電價、土地和稅收等方面的優惠政策的虛擬貨幣「挖礦」企業情況。