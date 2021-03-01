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微軟大中華區CEO換帥 曾任高通全球高級副總裁

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
侯陽擔任微軟大中華區董事長兼首席執行官。微軟中國官網
侯陽擔任微軟大中華區董事長兼首席執行官。微軟中國官網

微軟公司1日宣布，侯陽將接替柯睿傑，擔任微軟大中華區董事長兼首席執行官，領導微軟在大中華區的戰略、銷售和市場營運。

微軟官方介紹，作為繼任者的侯陽，在擔任高通全球高級副總裁期間，帶領高通中國半導體事業部實現三倍速的營收增長；在此之前，他在美國麥肯錫公司任職五年，領導技術事業部的工作。

生長於瀋陽的80後侯陽，曾先後獲得北京大學物理學學士學位、美國密西根大學電氣工程博士學位。

侯陽是近10年來微軟大中華區首位華人CEO。2012年時任微軟大中華區董事長兼CEO梁念堅離職後，美國人賀樂賦（Ralph Haupter）接任。

2016年，微軟法國總裁柯睿傑（Alain Crozier）從賀樂賦手中接棒。

新智元報導，微軟亞洲區總裁 Ahmed Mazhari評價侯陽是「一位成功的創新變革型企業領袖，在科技行業的生態合作夥伴建設和本地市場戰略洞察等方面，具有遠見卓識，同時善於透過戰略思考與高效執行的平衡，推動業務的大幅增長。」

微軟官方表示，侯陽於3月1日正式履新，並將在7月1日前與柯睿傑共同工作，以確保交接順利完成，之後侯陽將全面接管微軟大中華區的領導工作。

至7月1日前，柯睿傑將繼續負責微軟大中華區的戰略執行和業務績效，微軟將晚些時候公佈他之後的任職計畫。

侯陽的空降釋放出兩個重要的信號：一是微軟在中國區高管團隊正在年輕化，更加貼近中國年輕用戶的需求，加快中國區Surface和正在增長的遊戲業務的拓展；二是再經歷過2任外籍CEO後，中國面孔回歸。

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