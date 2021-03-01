陸工信部發布「十四五」晶片戰略 推5招強調國際合作

中美科技角力仍未放鬆，對於面臨斷供和「卡脖子」風險的晶片行業，大陸工信部指出，「十四五（2021-2025）」期間，將致力於企業減稅、搞好基礎、做好人才儲備等方面，並提及晶片產業是一個全球性產業鏈，要加大合作，大陸也要尋求科技自立自強。

在大陸國新辦記者會，工信部總工程師、新聞發言人田玉龍介紹，在「十四五」（2021年至2025年）和全球整個環境變化下大陸晶片行業的發展規劃，他表示大陸政府高度重視晶片產業、積體電路產業，並提及五方面措施。

首先是針對企業，要加大企業減稅力度。對於積體電路企業自獲利年度開始減免企業所得稅，這些政策對企業發展給予了很大的推動力。

二是在基礎方面進一步加強提升。晶片涉及到基礎問題比較多，有材料、工藝、設備，涉及比較長的產業鏈。只有把基礎打扎實，晶片產業才能不斷創新和發展。

另外，積體電路產業本身也需要很好的生態環境，搭建平台，能夠在產業鏈上形成互補、互相支撐的過程，所以搭建平台、優化生態非常關鍵。晶片產業發展全靠應用引導，所以在汽車、工業、醫療、教育，特別是疫情以來線上經濟、數位經濟的快速發展，為晶片產業發展提供了非常廣闊的市場。晶片產業發展還依賴於人才，所以在人才儲備、人才培養上，大陸政府採取了一系列措施。

最後，田玉龍表示，晶片產業是一個全球性產業鏈，要加大合作。

大陸工信部並提到，未來5年，大陸尋求科技自立自強。工信部部長肖亞慶表示，科技自立自強首先是根據工業和信息化發展需要確定的目標，以及民眾對工業和信息化產品的需求不斷增長等。

他表示，這對工業和信息化落實科技自立自強提出新的更高要求，同時也要加強開放合作，希望與包括美國、歐洲和其他發展中國家在內的國家和地區共同合作。