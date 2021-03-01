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鴻海攜手高瓴創投 領投Pre-A輪融資

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
鴻海集團。路透
鴻海集團。路透

鴻海集團1日宣布，已聯合高瓴創投完成對AutoCore.ai的投資，AutoCore.ai該輪融資為Pre-A輪融資，由鴻海集團在大陸的富士康、高瓴創投聯合領投，南京太陽花跟投，融資金額近億元。

證券時報報導，本輪融資主要用於加速AutoCore.OS智慧移動計算的功能安全中間軟體系統平台及在多種晶片及EEA架構下的產品實現，進一步引領全球範圍內開源自動駕駛專案的建設，服務於包括晶片廠商、系統集成商及多家汽車廠商的產品開發服務。

AutoCore.ai作為Autoware基金會的創始頂級會員，是基金會多個項目的主要貢獻者之一，並與戰略合作夥伴日本TierIV一同為打造開放自動駕駛系統長期合作，打造了第一代自動駕駛開放開發平台，此次投資是繼2020年6月TierIV與淩華科技攜手注資後，AutoCore.ai核心戰略聯盟的進一步拓展。

2018年4月至今，AutoCore.ai已和北美、歐洲、日本、中國大陸、台灣等涵蓋晶片、Tier1、OEM各個領域的頭部廠商建立了深度合作和圍繞著核心產品的多個專案交付。作為屈指可數的幾家中介軟體平台供應商，AutoCore.ai領導和參與了多項國際標準的制定與開發，所主導的多項開源專案被廣泛使用。

近年來，富士康積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代移動通訊」三項新技術領域，以「3+3」結合作為集團長期發展策略。與AutoCore.ai的合作，將有助於深化集團在電動車產業的技術布局，特別是在自動駕駛領域的應用，助力集團向腦力、技術密集方向轉型升級。

作為打造MIH EV Kit的核心夥伴之一，AutoCore.ai已於2020年10月成為MIH開放平台首批加盟會員。

日本 半導體

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