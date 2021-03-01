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效仿蔚來？大陸特斯拉 新增「換電」項目

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸特斯拉日前在經營範圍新增「新能源汽車換電設施銷售」等項目，圖為特斯拉傳統透過家用充電樁充電。圖／取自大陸特斯拉官網
大陸特斯拉日前在經營範圍新增「新能源汽車換電設施銷售」等項目，圖為特斯拉傳統透過家用充電樁充電。圖／取自大陸特斯拉官網

企查查APP訊息顯示，大陸特斯拉日前經營範圍新增「新能源汽車換電設施銷售」等項目，似乎要效仿蔚來，在大陸市場推出換電服務選裝包，或向第三方機構出售新能源汽車換電設施，不過特斯拉相關負責人表示「特斯拉不會做換電。」

據北京商報報導，早在2013年特斯拉就曾嘗試換電模式，當時特斯拉CEO馬斯克公開展示換電技術，並宣稱「換電技術服務將為使用者提供更大方便，特斯拉最快將於2013年底興建換電服務站。」

然而，面對換電站建設投入高、收益微薄等難點，特斯拉最終僅推出一款換電車型，後續車型均取消換電功能。

同時，在大陸新能源汽車C端市場，自2014年成立以來，蔚來一直布局換電，換電也是蔚來的獨特標籤，雖然北汽新能源也布局換電，但更多面向計程車等B端市場。

借助換電模式，蔚來已形成業界獨特的「蔚來模式」，特斯拉此次低調涉足該領域，不免讓外界猜測是在效仿蔚來。

自新能源汽車出現後，有關補能究竟靠充電還是換電的爭論從未停止，爭論中，充電模式逐漸成為新能源汽車能源補給的主流方式，而換電模式卻多次被邊緣化，發展之路歷經坎坷。

不過，隨著技術的不斷升級，外界對換電的看法也悄然發生變化，如今蔚來電動汽車的換電時間已從3分鐘進一步縮減至90秒，甚至可以比加油更快，而充電到80%，慢充一般需要6到8小時，快充也至少需要30分鐘。

包括吉利、長安新能源、哪吒、上汽榮威等整車企業都已開始布局換電汽車市場，並推出換電車型；伯坦科技、寧德時代等電池企業也陸續啟動換電領域的對外合作。

與吉利、哪吒等車企不同，特斯拉已經放棄過一次換電業務，為何又重新涉足該領域，汽車行業分析師張翔認為，特斯拉和蔚來同為高階品牌，如果布局換電模式，則有助於旗下售價人民幣30萬元以上的車型獲得新一輪新能源補貼，降低用戶購車成本。

去年4月，大陸財政部發布「關於調整完善新能源汽車補貼政策的通知」，通知規定補貼前售價不高於人民幣30萬元的新能源乘用車才有資格享受新一輪補貼，但支援換電模式的新能源車型不受人民幣30萬元限價規定限制。

目前，特斯拉兩款大陸生產Mdoel Y車型售價均高於30萬元，而大陸生產Model 3標準續航升級版車型售價雖低於人民幣30萬元，但高性能版車型仍然高達人民幣33.99萬元。

蔚來數據顯示，「車電分離」模式已獲得大量使用者認可，在發佈BaaS並推出100度電池後，蔚來去年12月的新訂單中BaaS購車模式占比超40％。今年春節期間，蔚來換電站總計換電4.35萬次，年增528%。

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