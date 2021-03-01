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中汽協：汽車晶片短缺預計持續半年到9個月
大陸汽車產銷已經連續12年位居世界第一，但汽車晶片作正遭遇全球性短缺，中國汽車工業協會副秘書長李邵華認為，未來的半年甚至9個月的時間內，供需的錯配和不平衡的問題還會持續存在。
央廣網天下財經報導，李邵華指出，當前的短缺是短期的市場行為，最終還是要靠市場行為來解決，應該正確地發出聲音，讓汽車、晶片兩個行業的資訊能夠真正得到充分溝通，減少因為資訊錯配帶來的恐慌情緒。
根據大陸國家統計局數據，2020年新能源汽車產量為145.6萬輛，年增17.3%，在產業規模迅速壯大的同時，電池衰減、配套設施不夠用、核心技術卡脖子等矛盾也繼續凸顯。
李邵華認為，新能源汽車接下來要透過市場化發展解決問題，下一階段新能源汽車發展的核心是市場化發展，因為大陸原來是政策推動、政策引導這麼一個階段。
李邵華表示，在未來解決政策環境、技術的累積，還有商業模式的探索之後，未來商業形態、商業模式會更加創新，更加符合新能源產品，尤其是純電產品的技術形態和需求的要求。
李邵華分析，今年大陸汽車市場在回升，因為現在看到的消費需求的恢復，還在一個加快旺盛的階段，所以汽車市場將逐步形成正增長的恢復狀態，當然增速可能並不是非常快，因為已經到了保有量非常高、新車的產銷量也是頂峰的階段。
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