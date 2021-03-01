受春節假期影響 大陸財新2月製造業PMI持續放緩

受農曆新年假期因素等影響，大陸財新2月製造業採購經理指數（PMI）放緩至50.9，低於1月的51.5，並連跌3個月，創9個月新低，但仍然位於榮枯線上方，反映製造業擴張速度繼續放緩。

華爾街見聞報報導，財新智庫高級經濟學家王喆表示，2月製造業復甦動能進一步減弱，供求增速放緩，就業壓力增加，通膨壓力持續增加，儘管如此，企業對未來預期更加樂觀，市場信心主要來自過去一年多疫情防控經驗的累積，尤其是不利的秋冬時節即將結束的因素。

王喆指出，目前看來，既要精心呵護後疫情時代經濟復甦的態勢，又要給予通膨足夠的重視，是政策面臨的主要挑戰。

財新2月製造業採購經理指數（PMI）走勢與國家統計局製造業PMI一致，國家統計局28日公佈的2021年2月製造業PMI為50.6，低於上月0.7個百分點，同樣連續三個月放緩。

2月製造業供給、需求繼續維持擴張態勢，但擴張速度放緩，2月生產指數和新訂單指數分別錄得過去十個月和九個月的最低值，外需繼續拖累總需求，新出口訂單指數連續第2個月大幅低於榮枯線，受訪企業強調了冬季海內外疫情對市場景氣度的負面影響。

受供求增速放緩影響，就業市場繼續承壓，2月就業指數連續第三個月位於收縮區間，且降幅有所擴大，市場恢復節奏放緩後，企業並不急於補充員工離職後的空缺，儘管如此，當月積壓工作數量仍出現9個月來首次下降，顯示市場需求疲弱。