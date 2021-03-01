陸PMI指數微降至50.6％ 連12月高於臨界點
大陸國家統計局28日公布，2021年2月份，中國大陸製造業採購經理指數（PMI）為50.6%，低於上月0.7個百分點，連續12個月位於臨界點以上。
中新社報導，從企業規模看，大型企業PMI為52.2%，比上月微升0.1個百分點；中、小型企業PMI分別為49.6%和48.3%，比上月回落1.8和1.1個百分點，均低於臨界點。
大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，今年春節假日落在2月中旬，假日因素對本月企業生產經營影響較大，製造業市場活躍度有所下降，景氣水平較上月回落。
在此背景下，產需擴張步伐有所放緩。生產指數和新訂單指數分別為51.9%和51.5%，較上月回落1.6和0.8個百分點，製造業產需兩端擴張力度有所減弱，但繼續保持在擴張區間。
進出口景氣度亦有所下降。本月新出口訂單指數和進口指數分別為48.8%和49.6%，低於上月1.4和0.2個百分點。受春節期間企業生產、採購活動放緩等影響，製造業外貿業務較上月有所減少。
值得注意的是，本月企業生產經營活動預期指數升至59.2%，高於上月1.3個百分點。部分調查企業反映，3月份將進入產銷旺季，市場需求有望回升，企業對節後行業發展信心增強。
中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指出，基於PMI指數特點，歷年春節因素對指數短期走勢影響都比較明顯。
PMI指數中，未來生產經營預期指數提高，表明企業對未來市場預期比較樂觀，預示春節後生產恢復勢頭較好。但張立群也提醒，需求不足問題仍然是困擾三分之一以上企業的突出問題。
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