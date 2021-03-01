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嚴控房價上漲 東莞推6新政

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣東東莞市住房和城鄉建設局27日發布「關於進一步加強房地產市場調控的通知」，就商品住房限購年限、房地產金融管理、新建商品住房價格指導與監管等方面出台6條新政，嚴控房價上漲。

中新社報導，根據新政，2月27日起，非東莞戶籍購房者，需在購房前4年內在東莞逐月連續繳納社保滿三年，才能在東莞買第二套房；夫妻離異後，任何一方自離異之日起兩年內購買商品住房的，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算；新入戶東莞，購買首套房，須在東莞落戶滿半年、且購房前兩年內逐月連續繳納社保滿半年；企業購房，必須是公司註册滿兩年才能購買。

此次新政還加強房地產金融管理，調整差別化住房信貸政策。在東莞無住房且無住房按揭記錄，買首套普通住宅首付30%，買非普通住宅首付要40%；在東莞無住房但有住房按揭記錄，或有一套住房且已還清，再買普通住宅首付要40%，非普通住宅首付60%；在東莞有未結清首套貸款，購第二套普通住宅首付要50%，非普通住宅首付要60%。

接下來，東莞還將對新建商品住房項目申報價格高於近期屬地鎮街（園區）同類在售項目申報價格或本項目前期申報價格的，暫停核發預售許可證或暫不辦理現售備案。

房地產 廣東 夫妻

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