台商闢櫻花茶園 精緻農業新模式

春日裡，福建省龍岩市漳平台灣農民創業園的千畝台品櫻花茶園，8000多株櫻花沿著茶山的小道競相開放，櫻花茶園相映成趣，拍照賞櫻的遊客絡繹不絕。

中新社報導，台品櫻花茶園位於漳平台灣農民創業園核心區永福鎮，成立於2006年的漳平台灣農民創業園，因為緯度、氣候、產業與台灣阿里山相近，被台商譽為「大陸阿里山」。

台商謝東慶（左）與夫人在台品櫻花茶園內。（中新社）

談及結緣「大陸阿里山」，謝東慶稱，他於1996年從台灣到漳平永福，創立永福第一家台資企業—台品茶葉有限公司，從此便扎根永福種茶。作為第一個到漳平永福投資種茶的台商，謝東慶迄今已在永福生活25年。他表示，目前台品櫻花茶園正在加快整合，全面升級生態櫻花茶園，吸引更多遊客。

據謝東慶回憶道，當初選址永福是經過台灣學者、茶葉專家數次走遍東南亞及大陸精心評估而定，依人文、地理、氣候條件，「永福是高山種植反季節蔬菜及芥末的地方，緯度偏北，恰似台灣阿里山，最適合種植台灣高山茶」。

除了引進台灣的茶葉管理方式以外，2000年開始，謝東慶在茶園裡遍植櫻花。「台灣的烏龍茶幾十年來在市場上長盛不衰，除了精細的茶園管理，融入觀光和休閒，依靠觀光帶動人潮也是一大經驗。因此我剛開始在永福種茶的時候就將這裡規劃成茶園景區。」謝東慶說。

至今，台品櫻花茶園面積達1800多畝，年產茶超十萬公斤。在謝東慶看來，台品櫻花茶園已形成「十里櫻花、萬畝茶園」的浪漫壯觀景象，高優精緻農業要結合鄉村旅遊、休閒觀光、現代農業的新模式。

令謝東慶引以為豪的是，台農們到永福對鄉村振興發揮很大的作用，「每年春節櫻花盛開，每天數萬人前來踏青賞櫻，開啟茶山風情、賞櫻熱潮，帶動永福產業，繁榮地方經濟」。

大陸官方數據顯示，目前漳平台灣農民創業園入駐台企76家、台農600多人，其中規模以上茶企23家，高山茶基地48個，年產茶1600多噸，實現產值7.2億元人民幣，成為台商個體在大陸投資最密集的區域、大陸最大的高山烏龍茶生產基地。