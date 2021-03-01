台花農深耕安徽 有信心再拚

「今年蘭花的銷售額同比去年增長近20%，主要銷往長三角地區。」台灣綠屋農業集團負責人周玉梅26日受訪時說。2012年，周玉梅和丈夫在安徽廬江台灣農民創業園建立蘭花種植基地。目前，該基地面積達100畝，已成為安徽最大的蘭花種植基地。

中新社報導，周玉梅說：「今年大客戶減少，反而散戶、零售暴漲，他們多把蘭花作為走親訪友伴手禮。」

2020年夏季，安徽遭遇洪澇災害，廬江台創園52平方公里全部被淹，平均水深達5公尺，周玉梅的蘭花基地，經濟損失近3000萬元（人民幣，下同）。一場洪水並沒有讓周玉梅失去在安徽發展的信心。她說：「會繼續扎根安徽，把這裡打造成公司的大本營。明年還要追加投資，擴大生產規模。」

同樣坐落在安徽廬江台灣農民創業園內的安徽蘭之洲農業生態園有限公司，春節期間一直忙災後重建，爭取早日讓生產銷售步入正軌。

該公司主要以培育、生產高端蘭花為主，品種包括蝴蝶蘭、國蘭、洋蘭等系列，年產各類蘭花約50萬株，主要銷往合肥和南京。安徽蘭之洲農業生態園有限公司邢尹生表示，從2020年10月開始，公司招了60名員工，春節期間也沒休息，目前已基本完成災後重建。

台灣新合捷花卉有限公司負責人鄭明宏初到安徽，今年春節，他的蘭花也很暢銷。2020年4月，通過招商引資，他帶著資金、技術、台灣苗木花卉發展理念落地安徽省蕪湖市。鄭明宏說：「現在蘭花銷售市場競爭很大，我們的優勢是掌握了降低成本的核心技術，能增加產品市場競爭力。」