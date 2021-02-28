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大陸逾20城市搶發展氫燃料電池汽車 但忽略氫產量不足

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸最近出現新興產業「氫燃料電池汽車產業」，截至去年底，大陸20多個城市頒布逾40個氫能產業專項政策。圖／取自長江日報
大陸最近出現新興產業「氫燃料電池汽車產業」，截至去年底，大陸20多個城市頒布逾40個氫能產業專項政策。圖／取自長江日報

大陸最近出現新興產業「氫燃料電池汽車產業」，由於氫能產業能帶動傳統產業轉型升級，又能催生新產業鏈，在大陸各地遍地開花。據不完全統計，截至去年底，大陸20多個城市頒布逾40個氫能產業專項政策。不過，大陸真正用於燃料電池汽車產業鏈的氫產量根本不夠，是各地「一頭熱」發展最易忽略的挑戰。

中國新聞周刊報導，從全世界範圍來看，目前大約有50個國家對氫燃料電池有戰略布局，大陸的發展節奏也在近幾年提速，2019年，「推進充電、加氫等設施建設」首次被寫入大陸「政府工作報告」；去年9月，大陸財政部等五部委發布對燃料電池汽車第一個專項補貼政策。

中國國際經濟交流中心信息部副部長景春梅也注意到這股熱潮，她指出，氫能產業橫跨能源、材料、裝備製造等多個領域，既能有效帶動傳統產業轉型升級，又能催生新產業鏈，整合帶動效果突出，因此，大陸地方政府發展氫能的積極性頗高。

但大陸不少地方在發展氫燃料電池車產業時，都會面臨一個難題「加氫焦慮」。氫是二次能源，全球有96%的氫氣來自於煤或天然氣製氫，其餘是電解水製氫、可再生能源製氫。目前大陸加氫站的氫都來自於工業副產氫，且即使山東、四川、浙江等多地聲稱工業副產氫豐富，真正用於燃料電池汽車產業鏈的量遠遠不夠。

除此之外，加氫站建設最大的「攔路虎」就是成本問題。上汽大通燃料電池平台總經理高輝強指出，一個充電樁需要花費人民幣幾萬到人民幣幾十萬元，而加氫站的投資成本非常高，且建加氫站遠比充電樁更複雜。

位於山東濰坊的濰柴加氫站，在當地政府補貼後，氫價降到了每公斤人民幣50幾元（約新台幣218元），即便如此，氫氣價格仍舊偏高。濰柴新能源業務負責人說，以一輛公車為例，一天跑200公里，100公里需要4到5公斤氫氣，一公斤氫氣人民幣50多元，要花費人民幣400多元（約新台幣1747元）。與混合動力和傳統燃油車相比，氫氣能降到每公斤人民幣35元到40元，就可以和傳統車運行費用持平，但是現在全大陸沒有城市能做到。

而在氫的儲運上，中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高指出，目前大陸常用長管拖車，將壓縮後的氫氣氣體跨區域運輸，工業副產氫更受制於運輸距離，不適合長距離調配。長管拖車不經濟，要是做管道運氫，建設成本又太高，所以非常糾結。目前一些儲運方式能效偏低、成本偏高，需要實現技術更新。

景春梅表示，對發展燃料電池的城市，「氫從哪裡來」是必須要考慮的因素，源頭不能獲得保障，「加氫焦慮」是氫燃料電池汽車發展的重要制約因素。

景春梅認為，大陸很多地方沒有清醒認識，氫能產業發展出現「虛火現象」。她建議，第一，大陸各地在氫能熱中要保持冷思考。大陸資源能源多樣，對能源的選擇及經濟調控的回旋空間較大，應切實從大陸國情出發，根據大陸能源戰略和產業發展需要，從全產業鏈系統謀畫，科學理性定位氫能在大陸能源體系中的地位和作用，不能跟風盲從。

第二，要在技術自主可控的前提下發展氫能產業；第三，在技術沒有自主之前不過快追求終端市場應用。

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