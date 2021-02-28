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廣州建成5G基站廣東省最多 智能網聯汽車大陸第一

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
廣州車聯網先導區和示範區啟動，智能網聯汽車發展全國第一，圖為車聯網無人駕駛在廣州試行。圖／香港文匯網
廣州車聯網先導區和示範區啟動，智能網聯汽車發展全國第一，圖為車聯網無人駕駛在廣州試行。圖／香港文匯網

廣州市政府透露，廣州市先進製造業強市建設領導小組日前舉行第一次會議，提出廣州大力構建粵港澳大灣區具有國際競爭力的現代產業體系，打造大陸國家級先進製造業集群，發展數位經濟和5G等數位新基建。目前廣州建成5G基站4.8萬座，居廣東省第一。

據香港文匯網，該小組會議透露，當前廣州致力實現數產融合探索發展，聚焦「數產融合的全球標竿城市」，開展5G、大數據、人工智能、工業互聯網、充電基礎設施等數字新基建行動。

同時，廣州「人工智能與數字經濟試驗區」正加速推進，力爭打造大陸全國數位經濟示範區。重點產業領先發展，獲大陸工信部批覆創建大陸首個「區塊鏈發展先行示範區」，成功入選首批大陸國家級綜合型信息消費示範城市。

廣州車聯網先導區和示範區也已啟動建設，智能網聯汽車發展實現「四個大陸全國第一」，全年汽車產量295萬輛，居大陸城市第一；連續舉辦三屆世界超高清視訊產業發展大會，已成為中國大陸產業鏈最完整、總體水準大陸領先的超高清視頻產業集群核心發展區；成功創建大陸首個設計仿真工業軟件適配驗證中心。

廣東 5G

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