深圳國際：作價491億元 收購蘇寧易購23%股份

深圳國際28日晚間在港交所公告，公司間接持有的全資附屬公司深國際控股及深圳市鯤鵬作為受讓方，與張近東、蘇寧控股、蘇寧電器及西藏信託作為出讓方，訂立股份轉讓框架協議，擬作價人民幣148.17億元（新台幣491億元）合計收購蘇寧易購23%股份。

蘇寧易購28日晚間也發布復牌公告，表示引入深圳國資戰投後，公司控股股東、實際控制人張近東及一致行動人蘇寧控股集團、蘇寧電器集團持股比例為21.83%，張近東仍為第一大表決權股東。

公告內容表示，蘇寧將在深圳設立華南地區總部，充分依託產業投資人的本地資源優勢，全面提升公司在華南地區尤其是在大灣區的經營能力及企業品牌知名度，有效提升市場佔有率。

深圳國際公告指出，就深國際（深圳）及鯤鵬資本分別可能收購蘇寧易購的8%及15%已發行股份訂立一份股份轉讓框架協議，分別擬按每股人民幣6.92元（框架協定日期前60個交易日目標公司股票交易均價的90%），收購目標公司的7.45億股及13.97億股股份，占目標公司於本公告日期總股本的8%及15%。交易分別作價人民幣51.54億元及96.63億元。

深圳國際是一家在百慕達註冊成立的公司，並在香港聯合交易所主板上市，主要從事物流基礎設施的投資、建設與經營，並提供相關的物流服務，包括第三方物流服務及物流信息服務，為國內物流龍頭企業。

公司的控股股東深圳市投資管理公司，隸屬於深圳市人民政府的投資控股機構，並受深圳市人民政府國有資產監督管理委員會監管，第二大股東為長江實業集團。