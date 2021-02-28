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陸2020年國內生產總值101.5兆人民幣 年增2.3%
據大陸國家統計局今天發布2020年大陸國民經濟和社會發展統計公報。大陸2020年國內生產總值101兆5986億元（人民幣，下同），比上年增長2.3%。
其中，第一產業增加值7兆7754億元，增長3.0%；第二產業增加值38兆4255億元，增長2.6%；第三產業增加值55兆3977億元，增長2.1%。
第一產業增加值佔大陸國內生產總值比重為7.7%，第二產業增加值比重為37.8%，第三產業增加值比重為54.5%。
全年最終消費支出拉動大陸國內生產總值下降0.5個百分點，資本形成總額拉動大陸國內生產總值增長2.2個百分點，貨物和服務淨出口拉動大陸國內生產總值增長0.7個百分點。
分季度看，一季度大陸國內生產總值同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%，四季度增長6.5%。
預計全年大陸人均國內生產總值7萬2447元，比上年增長2.0%。大陸國民總收入100兆9151億元，比上年增長1.9%。預計全員勞動生產率為11萬7746元/人，比上年提高2.5%。
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