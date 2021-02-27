任正非：未來是雲端時代 華為將轉向雲端戰略

華為將不再只專注於通訊設備研發製造。華為創辦人任正非指出，「未來是雲時代，華為也要轉向雲戰略」。他強調，華為在終端覆蓋方面擁有極大的優勢，可與GTS加速融合，提升華為網路服務水平，做到世界第一。

華為「心聲社區」近日公布任正非上個月中旬在內部「GTS雲與終端雲合作與融合進展」匯報會上的講話。他提出，要將端（終端）、管（網路）、雲（雲端）拉通，優化華為的GTS服務網絡，讓華為為全世界服務的設備和網絡得到優化。

GTS是華為全球技術服務部，負責對華為全球的網絡進行交付、優化、軟體開發、維修等工作，擁有超過2.7萬名員工，是華為提供網路服務的重要部門。

他提出，華為端管雲要協同，再通過2-3年實踐，將來在GTS服務上，打造全球體驗最佳、最安全可靠的端管雲生態。

任正非說，華為終端覆蓋範圍已經很大，已有十億部手機在網上，手機、手表、水表、電表、大螢幕等都是終端。終端的覆蓋面大，一定會促進華為對網絡服務的水平提升。

任正非表示，通過終端和網路的結合，GTS就能建立即時、可預測的網路優化、規劃、部署及維護新模式，這樣華為設備加上華為服務將能建設一個體驗最優的網絡。尤其在5G建設初期，網規網優的服務能力將凸顯價值。

針對華為GTS服務體系，任正非說，要先讓運營商能用起來、產生價值，然後再基於服務價值逐項梯度收費。他指出，GTS可協助終端雲在各省將行動網路加速建好，降低端到端時延，提升端到端頻寬，提升消費者業務體驗。

「我們還可以向終端雲生態夥伴開放這些能力，這樣就形成了正向的商業循環。」

任正非並提出，華為的端管雲數據融合未來可再延伸到家庭寬頻領域，結合IoT（Internet of Things，物聯網）產品線的智能終端數據、社區數據、屋內戶型和覆蓋數據建立模型，透過智慧生活App對消費者家中的各種設備進行維護升級。

任正非認為，家庭寬頻將會是非常龐大的市場，「東西越來越多，服務越來越重要」。他表示，華為可以參考終端的專賣店模式，線下分網格劃片服務，像專賣店一樣在網格範圍內提供服務。