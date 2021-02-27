大陸未來15年交通建設規劃 興建高鐵福州通台北

大陸國務院近日發布「國家綜合立體交通網規劃綱要」，提出2021至2035年中國大陸交通建設願景。其中，在「加快建設高效率國家綜合立體交通網主骨架」中，提出要從福州興建高鐵到台北。據悉，從福建平潭通往台灣的海底隧道將是鐵公路兩用隧道。

這份「規劃綱要」提出，到2035年，中國大陸要形成「全國123出行交通圈」：都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋，以及「全球123快貨物流圈」：國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達。

在「加快建設高效率國家綜合立體交通網主骨架」中，大陸提出未來15年將加快構建6條主軸。福州至台北的高鐵屬京津冀—粵港澳主軸中的支線，規劃由安徽阜陽經黃山、福建福州至台北。

事實上，大陸在「十三五規劃」（2016年至2020年）中的「長期鐵路網規劃」，就已提出要興建福州至台北的高鐵。而且大陸對於建高鐵到台灣並非紙上談兵，規劃中的京台高鐵平潭段就已經在去年10月完工通車。

值得注意的是，京台高鐵平潭段的跨海大橋為公路、鐵路兩用大橋。亦即，大陸規劃中平潭至台灣的通道將是鐵公路兩用。

據平潭時報報導，福建省高速公路建設總指揮部工程處處長陳禮彪就表示，京台高速平潭段是大陸國家高速公路網的重要一段，是京台高速的重要組成部分，也是平潭的重要發展通道，對大陸整個國家高速公路網的建設將起到很好的支撐作用。