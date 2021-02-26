大陸擬延期勞工退休年齡 列入「十四五」規劃

大陸人社部副部長游鈞今（26）日回應大陸勞工延後退休問題，將與相關部門在研究具體的改革方案，要借鑒國際上通行的做法和經驗。目前世界主要經濟體的退休年齡普遍在65歲以上。

騰訊網報導，隨著大陸逐漸步入老齡化社會，延遲退休問題開始受到大眾關注。目前大陸現行法定退休年齡的規定是：男員工60周歲，女幹部55周歲，女員工50周歲。

「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」再次將延遲退休一事列上日程。其中，關於建立多層次社會保障體系的內容中指出，實現基本養老保險統籌，實施漸進式延遲法定退休年齡。發展多層次、多支柱養老保險體系。

游鈞表示，目前規定是在大陸初期根據當時的人均預期壽命、勞動條件、用工方式等諸多因素確定的，應該說符合當時的情況。改革開放以後，大陸經濟社會發生了巨大變化，退休年齡總體偏低的問題就顯得十分突出。

大陸民眾平均預期壽命在中共建黨初期是40歲左右，到2019年已經提高到77.3歲。城鎮居民人均預期壽命已經超過80歲。

大陸勞動年齡人口數量從2012年開始下降，年均減少300萬人以上，並且減少幅度加大，預計「十四五」期間將減少3,500萬人。

游鈞表示，國際上通常以65歲作為退休年齡的分界。延遲退休年齡是世界各國應對人口老齡化的普遍做法。