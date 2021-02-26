快訊

新冠疫苗自費接種現曙光 新版10大順位曝光

福原愛頻傳婚變 江宏傑曬一張照片粉碎謠言！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸擬延期勞工退休年齡 列入「十四五」規劃

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸逐漸步入老齡化社會，延後退休問題受到大眾關注。新華社
大陸逐漸步入老齡化社會，延後退休問題受到大眾關注。新華社

大陸人社部副部長游鈞今（26）日回應大陸勞工延後退休問題，將與相關部門在研究具體的改革方案，要借鑒國際上通行的做法和經驗。目前世界主要經濟體的退休年齡普遍在65歲以上。

騰訊網報導，隨著大陸逐漸步入老齡化社會，延遲退休問題開始受到大眾關注。目前大陸現行法定退休年齡的規定是：男員工60周歲，女幹部55周歲，女員工50周歲。

「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」再次將延遲退休一事列上日程。其中，關於建立多層次社會保障體系的內容中指出，實現基本養老保險統籌，實施漸進式延遲法定退休年齡。發展多層次、多支柱養老保險體系。

游鈞表示，目前規定是在大陸初期根據當時的人均預期壽命、勞動條件、用工方式等諸多因素確定的，應該說符合當時的情況。改革開放以後，大陸經濟社會發生了巨大變化，退休年齡總體偏低的問題就顯得十分突出。

大陸民眾平均預期壽命在中共建黨初期是40歲左右，到2019年已經提高到77.3歲。城鎮居民人均預期壽命已經超過80歲。

大陸勞動年齡人口數量從2012年開始下降，年均減少300萬人以上，並且減少幅度加大，預計「十四五」期間將減少3,500萬人。

游鈞表示，國際上通常以65歲作為退休年齡的分界。延遲退休年齡是世界各國應對人口老齡化的普遍做法。

保險

延伸閱讀

大陸禁台灣鳳梨 農民嘆：別把雞蛋放同一籃子

大陸對台下鳳梨禁令 陳保基：應與對方防檢單位溝通

中國「越來越老」 官方統計5年內老年人口逾3億

影／大陸禁止台灣鳳梨進口 鳳梨農大罵政治操作

相關新聞

大陸擬延期勞工退休年齡 列入「十四五」規劃

大陸人社部副部長游鈞今（26）日回應大陸勞工延後退休問題，將與相關部門在研究具體的改革方案，要借鑒國際上通行的做法和經驗...

陸對美加徵65項關稅商品 第3次延期清單

大陸國務院關稅稅則委員會今（26）日宣布，對美加徵關稅商品第三次排除延期清單，對「國務院關稅稅則委員會關於第二批對美加徵...

陸：歡迎各界訪問新疆 但訪問團不是有罪推斷的調查團

新疆備受西方世界質疑進行對維吾爾族的「種族滅絕」行動，大陸屢屢否認，大陸外交部發言人汪文斌26日表示，歡迎各界前往新疆參...

80億國安撥款挨批黑箱 財爺陳茂波民望寫新低

香港最新「財政預算案」周三出爐，內容建議撥款80億元(港幣，下同)，應付「未來幾年」的國家安全相關開支，惟未交代具體細節...

陸官方：今年高校畢業生909萬人 創歷史新高

大陸人力資源和社會保障部部長張紀南26日表示，今年新增就業人數總量不減，高校（大專院校）畢業生有909萬人，創歷史新高。...

人民幣兌美元中間價重貶近200個基點

中國外匯交易中心26日公布的數據顯示，人民幣兌美元中間價報6.4713，調貶191個基點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。