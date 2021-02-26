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中國「越來越老」 官方統計5年內老年人口逾3億

中央社 / 台北26日電

中國「越來越老」。根據中國人社部統計，未來5年，中國老年人口將超過3億人，勞動人口大幅減少3500萬人。為因應高齡化社會，除加快改革養老保險制度外，也研議提出延後退休方案。

中國國務院新聞辦公室今天上午舉行新聞發布會，人力資源和社會保障部部長張紀南、副部長游鈞、李忠都出席，說明就業和社會保障的議題及相關政策。

根據國新辦官網發布的文字實錄，游鈞在回答有關高齡化與延後退休年齡的議題時表示，改革開放以後，中國的經濟社會發生了巨大變化，退休年齡總體偏低的問題顯得十分明顯。

游鈞指出，中國人均預期壽命在2019年已經達到77.3歲，城鎮居民人均預期壽命更高，已經超過了80歲。到2019年底，60歲及以上的人口比重已經達到18.1%，預計「十四五」期間（2021-2025），中國的老年人口將超過3億人，從輕度老齡化進入到中度老齡化階段，這樣的變化對經濟社會的發展影響深遠。

除了人口老化之外，游鈞指出，中國勞動年齡人口數也逐年下降，從2012年開始出現下降，年均減少300萬以上，而且減少幅度逐漸加大，預計「十四五」期間還將減少3500萬人。

會中有陸媒提問時詢問，十九屆五中全會提出發展多層次多支柱養老保險體系的進度。

游鈞說明，建立多層次的養老保險體系，是積極應對人口老齡化、促進養老保險制度可持續發展的重要舉措。目前第一層次的基本養老保險制度已經基本健全；第二層次的企業年金、職業年金制度初步建立；第三層次的個人養老金制度雖然尚未提出，但已經有初步思路，將會盡早提出、實施，滿足多樣化需求，保障老年生活。

對於延後退休年齡的相關規劃，游鈞稱，延後退休年齡是各國應對人口老齡化的普遍做法，世界主要經濟體的退休年齡普遍都在65歲以上。人社部正會同相關部門研究具體的改革方案，借鑒國際經驗並充分考量中國國情文化，聽取各方面意見、凝聚社會共識，確保方案提出後平穩可行。

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