陸：歡迎各界訪問新疆 但訪問團不是有罪推斷的調查團

新疆備受西方世界質疑進行對維吾爾族的「種族滅絕」行動，大陸屢屢否認，大陸外交部發言人汪文斌26日表示，歡迎各界前往新疆參觀訪問，但訪問團不應是有罪推斷的調查團。

大陸駐德國大使吳懇日前在接受德國「經濟週刊」專訪時表示，中方已邀請歐盟及其成員國代表訪問新疆，但至今仍在等待答復。

汪文斌今天下午在大陸外交部例行記者會被媒體詢問時表示，中方歡迎外國各界人士到新疆去走一走、看一看。過去幾年，100多個國家的1200多名外交官、記者和宗教人士都訪問了新疆，他們通過實地訪問瞭解到新疆的真實情況，認為自己在新疆看到的和一些西方媒體報導的完全不一樣。

汪文斌指出，中方歡迎歐盟及成員國駐華使節訪疆並多次發出了邀請，盡可能考慮他們的願望，做出周到的安排，體現了最大的誠意和靈活。但令人遺憾的是，歐方對訪問一拖再拖，橫生枝節，屢屢提出一些不合理的要求，甚至提出會見因從事分裂國家活動被依法判刑的罪犯，讓人感覺如果不按照歐方的旨意行事，他們就沒有興趣訪問新疆。

汪文斌說，這顯然是無視中國法律，干涉中國司法主權的挑釁做法。他強調，「新疆的大門是敞開的，中方的邀請不變，誠意不變，但是訪問團不應是有罪推斷的調查團」。