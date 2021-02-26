陸官方：今年高校畢業生909萬人，創歷史新高

大陸人力資源和社會保障部部長張紀南26日表示，今年新增就業人數總量不減，高校（大專院校）畢業生有909萬人，創歷史新高。他稱，結構性就業矛盾仍然突出，就業難與招工難仍然並存，此外，國際疫情仍在蔓延，為今年就業增加風險挑戰。

澎湃新聞報導，他在國務院新聞辦舉行的記者會上表示，今年就業形勢會延續總體平穩的態勢，但不確定、不穩定因素仍然較多，就業形勢依然複雜，面臨諸多挑戰。

張紀南表示，大數據監測顯示，今年有8,700多萬外出農民工在就業地過年，較去年增加近4,000萬人。

他表示，2020年全年就業形勢逐季好轉、總體穩定、好於預期。全年城鎮新增就業1,186萬人，超額完成年度任務目標，城鎮調查失業率逐季回落，全年平均5.6%，低於預期調控目標，年底高校畢業生總體就業率達到90%以上。

值得注意的是，人社部將推出個人養老金制度。

人社部副部長游鈞指出，大陸當前養老保險體系三個層次中，第一個層次的基本養老保險，制度基本健全了，職工養老保險加上城鄉居民養老保險兩個平台，目前已覆蓋近10億人。第二層次的企業年金、職業年金制度初步建立，並且在逐步完善，目前已經覆蓋5,800多萬人。第三層次的個人養老金制度還沒有推出。總的考慮是，建立以帳戶制為基礎、個人自願參加、國家財政從稅收上給予支持，資金形成市場化投資營運的個人養老金制度，正在緊鑼密鼓地推出。