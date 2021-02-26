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人民幣兌美元中間價重貶近200個基點

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
人民幣兌美元中間價26日報6.4713，調貶191個基點。路透資料照片
人民幣兌美元中間價26日報6.4713，調貶191個基點。路透資料照片

中國外匯交易中心26日公布的數據顯示，人民幣兌美元中間價報6.4713，調貶191個基點。

25日中間價為6.4522，在岸人民幣16:30收盤價報6.4500，23:30夜盤收報6.4557。

此外，中國人民銀行26日在公開市場進行人民幣200億元7天期逆回購操作，由於有200億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。Wind數據顯示，本周人行公開市場有900億元逆回購到期，本周累計進行700億元逆回購，因此本周淨回籠人民幣200億元。

這也是人行在春節過後，連續兩周淨回籠市場資金。上周累計淨回籠人民幣3,400億元。

值得注意的是，26日是年內人行連續第37個工作日操作逆回購。今年以來，人行在每個交易日均進行逆回購操作，共包括34次7天期逆回購和3次14天期逆回購。

光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，從節後人行公開市場操作節奏與投放量來看，人行對資金面精準調控、穩字當頭，透過小量多頻平抑資金面，穩定市場預期；同時，要防範過度寬鬆流動性導致局部資產價格、槓桿大幅膨脹；不過，也不能讓市場流動性過度緊張，削弱政策傳導，拖累實體經濟復甦。

對於人民幣匯率今年會不會破6？上海交通大學上海高級金融學院副院長朱寧認為，人民幣匯率今年應該不會破6，這是一個非常好地推動人民幣國際化，推動人民幣匯率市場化的改革和進程非常好的時機和時點。市場對於人民幣相對比較樂觀或者比較穩定的時候，更好推動人民幣在全球範圍內清算和支付能力。

人民幣 上海

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