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北大經濟學家預計大陸第一季GDP增速達18%

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
北京大學經濟政策研究所副所長顏色預計，大陸全年經濟增長形勢可能逐季回落，前高後低。中新社資料照片
北京大學經濟政策研究所副所長顏色預計，大陸全年經濟增長形勢可能逐季回落，前高後低。中新社資料照片

北京大學經濟政策研究所副所長顏色預計，今年第1季大陸GDP增速會達到18%，從數據上來看非常強勁，但需注意其中約12%是由於低基數效應貢獻的。

每日經濟新聞報導，顏色是在北京大學光華管理學院25日舉辦的兩會前經濟形勢和政策展望分析會上，做上述表示。

受新冠疫情影響，去年第1季，大陸GDP年減6.8%，是1992年中國大陸採用國民帳戶核算體系以來的首次負增長。

除低基數因素外，顏色還表示，今年很多地方鼓勵大家就地過年，從春節數據上表現出對消費帶來正向的促進。同時，就地過年增加工作日，使得工業生產和出口有望顯著超預期增長。

在第1季經濟增長表現強勁的情況下，今年的經濟增長目標該如何制定？顏色表示，今年是「十四五」開局第一年，經濟增長目標應當統籌兼顧，避免未來幾年忽高忽低。雖然考慮到基數效應，可以適當提高GDP目標並保留一定靈活性，但不宜偏離潛在增長率過多，尤其是考慮到下半年經濟增速會逐步滑落至潛在增速附近。

對於今年大陸經濟表現，顏色預計，全年經濟增長形勢可能逐季回落，前高後低。

他認為，受到今年上半年人民幣繼續升值以及國外製造業逐步恢復的影響，全球經濟在今年下半年有望重回正軌，對大陸出口壓力或於今年下半年開始出現，下半年經濟增速將逐漸回落至5.5%左右的潛在增長率水準，今年全年GDP增速或達到8%，其中低基數效應約貢獻3%。

顏色建議，今年應急性政策應該逐步退出，逆周期政策應該適當延長。這次疫情衝擊是空前的，未來的復甦節奏可能比想像的要慢，別的國家都沒有那麼快退出逆周期調節政策，所以大陸也不宜過早過急退出逆周期政策。

北京大學 疫情

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