IPO撤單潮…今年來50家

大陸擬上市企業主動撤單，IPO湧現撤單潮，今年以來已達50家，其中甚至包括明星級的企業，市場普遍認為是大陸證監會新實施的IPO現場檢查新規定所致。

北京日報導，市場掀起這波IPO撤單潮，企業名單還在擴大，上交所、深交所官網24日披露，又有五家企業終止IPO。近期以來，包括雲知聲、柔宇科技等一批明星企業在內，已有多達50家擬登陸科創板、創業板的企業打退堂鼓。

在官方推動註冊制下，企業上市如潮，而如今市場卻掀起一波撤單浪潮，就連科創板、創業板也成為終止IPO的「重災區」。截至24日，根據滬深交易所官網披露的審核動態，今年以來，科創板已終止19家企業IPO審核，創業板主動撤單企業達31家，合計已達50家。

對於這波撤單潮，市場普遍認為與1月29日證監會發布的IPO企業現場檢查新規有關。新規明訂企業現場檢查基本要求、標準、流程及後續處理工作。IPO現場檢查讓擬上市企業卻步。

武漢科大金證所所長董登新認為，對擬上市企業實施現場檢查，可透過查閱基礎資料，深入企業現場重點檢查，是對書面審核的必要補充，對企業則具很強威懾效果，足證現場檢查有效。