最佳方案 提升戰略靈活度

針對吉利與VOLVO最新披露的合作方式，有市場觀點認為，透過此舉，雙方的現有利益相關方和潛在投資人，能夠分別評估兩家公司的戰略、業績、財務風險及回報，做出更靈活有效的投資決策。這也意味VOLVO未來有機會探索資本市場各種方案選項，或許再度尋求獨立上市。

騰訊汽車分析，吉利和VOLVO合作方式公布後，業界有兩種聲音：一是雙方放棄合併，另一是雙方重啟合併。由於最終方案未涉及之前設想的上市公司層面合併，僅業務層面合作，是出現上述兩種聲音主要原因。

業界更加關注的是，吉利和VOLVO此番合作，是否對吉利回歸A股造成影響？對此，吉利汽車控股公司行政總裁桂生悅稱，他不認為這次合作方式會影響吉利汽車在A股上市。相反的，對上市公司來講，消除各層面不確定因素非常重要，這次公布的最佳合作方式，正消除了許多不確定因素。

吉利控股集團CEO李東輝認為，未來無論吉利汽車或VOLVO在探索資本市場運作方案，雙方董事會以及股東們會做出相應建議。