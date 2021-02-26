吉利VOLVO合併案 喊停

吉利汽車與富豪汽車（VOLVO）的合併生變，吉利汽車發布公告稱，與VOLVO達成最佳方案，雙方將不會選擇合併，而是會在保持各自現有獨立公司架構的背景之下，加速在技術層面的合作。

吉利控股集團在2010年就100%收購瑞典豪華汽車品牌VOLVO ，吉利控股去年擬將旗下的吉利汽車與VOLVO汽車合併，並考慮在A股或港股上市，但受到新冠疫情影響而延後。

公告稱，在保持各自現有獨立公司架構、實現戰略目標的同時，繼續拓展合作領域，在汽車新四化（電氣化、智慧化、網聯化、共用化）方面深化合作，發揮協同效應，真正實現業務整合的最大價值。

公告指出，雙方未來合作包括以下幾個方面：一是以股權合併形式將動力總成業務合併成立新公司，重點開發新一代雙電機混合動力系統和高效內燃發動機，除了繼續向雙方供貨外，還向第三方汽車公司提供產品和服務，該公司計畫在年底之前投入營運。

吉利控股集團董事長李書福表示，當下全球汽車產業正在面臨深刻變革，必須尋求開放協同，合縱連橫。此次吉利汽車與VOLVO進一步整合業務，建立更緊密的戰略協同關係，能達到最佳合併效果，這將在瞬息萬變的汽車技術和出行服務領域打造兩家更加強大的公司。

VOLVO集團總裁、CEO漢肯‧撒母爾森表示，在廣泛評估、詳細研究各種方案之後，現在的合併和合作方案是加強合作、保障持續增長、多領域實現最大協同效應的最佳途徑。

吉利汽車CEO安聰慧認為，雙方建立更緊密的合作夥伴關係，將加速吉利汽車的全球布局。

李書福20日在內部員工分享交流中表示，吉利將主攻純電動智慧汽車，組建全新的純電動汽車公司，正面參與智慧純電動汽車市場的競爭。

對於吉利是否將會對純電動業務進行分拆，安聰慧昨天表示，這個問題比較敏感，但吉利有這個計畫，對於吉利控股集團、吉利汽車及吉利管理團隊，智慧電動汽車的發展是目前最重要的事。