找礦10年 陸石油資源增101億噸

大陸自然資源部地質勘查管理司司長于海峰25日在北京表示，自2011年實施找礦突破戰略行動以來，10年間，中國石油、天然氣新增資源量分別為101億噸、6.85萬億立方米，約佔1949年以來查明總量的25%和45%。

據中新社報導，當日大陸自然資源部召開找礦突破戰略行動十年成果記者會。于海峰指出，10年來，在開採消耗持續加大情況下，中國主要礦產保有資源量普遍增長。其間，中國發現瑪湖、慶城等17個億噸級大油田和安岳、蘇里格等21個千億立方米級大氣田。頁岩氣勘探開發取得長足進展，川南氣田年產量達到117億立方米，涪陵氣田年產量達到67億立方米；發現沁水千億立方米級煤層氣田。

此外，10年來，中國新發現多處砂岩型鈾礦；貴州銅仁新增錳資源量7億噸；西藏多龍新增銅資源量1837萬噸，成為中國首個千萬噸級銅礦；江西朱溪和大湖塘分別新增鎢資源量363萬噸和84萬噸，成為排名世界前兩位的大型鎢礦床等。

值得注意的是，中國礦產資源勘查開發重心向西部轉移、向海域拓展。于海峰指出，西部石油新增探明地質儲量和產量分別佔大陸總量的62%和34%，天然氣佔85%和84%，其中鄂爾多斯累計探明地質儲量石油近70億噸和天然氣超5萬億立方米。海域發現1個億噸級油田、4個千億立方米級氣田，2020年海域油氣產量約佔全國產量的四分之一。

全大陸新形成的32處非油氣礦產資源基地中，25處分佈在西部，佔全大陸總數的78%。西部銅礦新增資源量佔全大陸70%，西部鉛鋅礦新增資源量佔全大陸83%，西部地區找礦突破為西部地區脫貧和經濟發展提供資源基礎和產業支撐。

于海峰說，中國正處於工業化後期和城鎮化的進程中，仍需大量基礎設施，未來15年，大宗礦產資源的需求還將持續處於高位，大陸的一系列找礦成果將對其形成支撐和保障。下一步，將實施《戰略性礦產找礦行動（2021-2035年）》，突出緊缺戰略性礦產將成為重點。