武漢光谷高科技 助力電影產業

大陸賀歲檔電影《你好，李煥英》橫掃票房，截至22日，累計斬獲票房超過41億元人民幣，登上大陸電影票房總榜第5。很少人知道，電影中運用的特效，來自於武漢的光谷高科技、至譽科技武漢有限公司研發生產的高清拍攝用於固態存儲產品，大陸電影票房總榜前5名，有3家用了這種技術。

至譽科技創始人陳非歐，有近20年在外企從事晶片產品設計、研發、管理工作的經歷。2016年，他在光谷創立至譽科技，目前已成為大陸唯一集研發、生產、行銷、服務於一體的企業級和工業級固態硬碟製造商，合作夥伴遍布工業應用、企業伺服器、航空航太、影視製作等領域。

「在目前中國電影票房總榜TOP5榜單上，至少還有《流浪地球》、《唐人街探案3》、《復仇者聯盟4》與我們產生了交集。」陳非歐表示，公司開始做高清攝影用固態存儲產品，是源於最初得知，一個歐美客戶的影視設備是專門用來拍攝好萊塢大片的，在高端存儲上有定制化需求。而這種需求，是外國大廠商所忽略的高寬溫SSD及定制化產品。隨後，他們認為公司的特長針對這個細分市場很有優勢，就一路堅持了下來。

截至目前，漫威、迪士尼的不少電影，《星際大戰》、《幸福綠皮書》等奧斯卡獲獎電影，大陸的《送你一朵小紅花》、《你好，李煥英》，唐人街系列等電影，拍攝時都應用到了至譽高端存放裝置。只不過，至譽的名字不會出現在電影螢幕上，屬於「默默無聞」的幕後團隊。

據了解，高清電影拍攝時，對攝像機記憶體的性能要求特別高，一個名片盒大小的固態硬碟中要求能存4TB的資料，拍一天的4K以上高清電影素材，起碼要10個這樣的固態硬碟。「電影拍攝成本高昂，一旦素材丟失，會帶來不可估量的損失，而且拍攝還有可能在各種惡劣環境下進行，相應的存放裝置都必須要完美地運行。」陳非歐表示，由於是自主技術且性能滿足很苛刻的需要，定價權基本掌握在公司手裡。未來公司會投入更多的資源在高清影視存儲端，深耕這個細分市場，為光谷的「光芯屏端網」產業集群增添新的知名度。