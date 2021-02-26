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滬新能源汽車 2025拚產值1.5兆

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導
圖為去年10月19日上海市外高橋港區準備出口到歐洲的特斯拉Model 3。（新華社）
圖為去年10月19日上海市外高橋港區準備出口到歐洲的特斯拉Model 3。（新華社）

上海市加快新能源汽車產業發展實施計畫（2021-2025年）25日出爐，計畫提出，到2025年，上海本地新能源汽車年產量超過120萬輛，新能源汽車產值突破人民幣3,500億元（約新台幣1.5兆元），占全市汽車製造業產值35%以上。

中新經緯報導，這是繼海南之後，又一城市發文明確加快新能源汽車產業發展。

2025年上海市新能源汽車產業發展目標中提及，本地新能源汽車年產量超過120萬輛，新能源汽車產值突破人民幣3,500億元，占全市汽車製造業產值35%以上。動力電池等關鍵零組件研發製造達到國際領先水準。

此外，該計畫提出個人新增購置車輛中純電動汽車占比超過50%。公共汽車、計程車、黨政機關公務車輛、中心城區載貨汽車、郵政用車全面使用新能源汽車，國有企事業單位公務車輛、環衛車輛新能源汽車占比超過80%，網約計程車新能源汽車占比超過50%。燃料電池汽車應用總量突破1萬輛。

值得注意的是，提出支持上汽集團發展新能源汽車，至2025年，自主品牌乘用車新能源車型銷售占比超過30%，集團新能源汽車銷售占比超過20%，實現核心技術自主可控，綜合實力大陸國內領先。並鼓勵國內外技術領先、實力雄厚的企業在上海投資建設整車製造、研發項目。

此外，還要打造若干銷售規模達人民幣百億級的零組件「獨角獸」企業，加大新能源汽車關鍵零組件領域精準招商力度，支持上海市企業積極開展大陸國內外併購，實現產業鏈補強。

在充換電技術設施規模方面，計畫提出建成並投入使用各類加氫站超過70座，實現重點應用區域全覆蓋。

在新能源汽車專用牌照方面，計畫提出自2023年起，對消費者購買插電式混合動力汽車不再發放專用牌照額度。

該計畫還提出，新能源汽車領域相關企業，在臨港新片區內從事積體電路、人工智慧關鍵領域核心環節相關產品（技術）業務，並開展實質性生產或研發活動，自設立之日起5年內減按15%的稅率徵收企業所得稅。並對燃料電池汽車運行、關鍵零組件應用、加氫站建設及營運等給予補貼。

上海 人民幣 計程車

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