2021中菲科技合作 聯合研究項目啟動

中國大陸駐菲律賓大使黃溪連出席中國-菲律賓2021年科技合作聯合研究項目線上啟動儀式並發表談話。菲律賓科技部長德拉潘納、副部長格瓦拉、菲駐大陸大使羅馬納等參加。

據中新社報導，黃溪連表示，中菲2021年科技合作聯合研究項目正式啟動，是落實兩國領導人重要共識的具體體現，將為兩國科技合作和人文交流作出積極貢獻。此次啟動的8個項目由兩國科技部於今年2月共同商定，涵蓋農業、疾病防控、綠色能源及病毒學等多個領域，將由雙方共同資助並推動落實。希望兩國有關研究機構能克服疫情影響、通力合作，確保項目早日開花結果，造福兩國和兩國人民。

黃溪連表示，在應對新冠肺炎疫情過程中，生物醫藥、人工智能和大數據等新技術為抗擊疫情和經濟社會發展提供了強大支撐，也為新冠肺炎疫苗研發發揮了重要作用。中國援助菲律賓的60萬劑新冠肺炎疫苗將於近期抵菲。這些疫苗的到來充分體現中國政府和人民對菲律賓友好情誼，相信這些疫苗將為菲抗擊疫情、經濟復甦和人民健康提供強大助力。

黃溪連表示，疫情催生了包括5G網路應用、遠程網路教育、人工智能、數位等新業態和新模式，帶動了生活生產方式的改變。中國和菲律賓應抓住機遇，進一步深化雙方科技等領域合作，互學互鑒，攜手攻堅，為徹底戰勝疫情、創造更加美好的生活奠定堅實基礎。