中國數谷貴陽大數據蓬勃 將打造3個千億級產業集群

大陸十三五時期，「中國數谷」貴陽大數據產業發展實現從風生水起到落地生根，再到集聚乘勢精彩三級跳。十四五時期，貴陽計劃大力推動新型基礎設施建設，形成數據中心、電子信息製造、軟體和信息技術服務三個千億級產業集群，到2025年，數位經濟增加值占地區生產總值比重逾45%。

據中新社報導，十三五時期，貴陽大數據產業蓬勃發展。貴陽·貴安國際互聯網數據專用通道建成，出省寬頻1.7萬G，成為大陸國家互聯網重要樞紐；深入實施百企引領行動，規模以上大數據企業117個，規模以上電子信息製造業、軟體和信息技術服務業營業收入分別為103億元（人民幣，下同）、202.9億元，電信業務總量達到873.14億元。

同時，貴陽深入推進萬企融合大行動，成為大陸國家產融合作試點城市，規模以上工業企業上雲比率超過85%。貴陽全市政務系統實現省、市、縣、鄉、村五級政務外網全聯通，政府數據開放水平連續四年位居中國大陸前列。

貴陽還頒佈大數據地方性法規3部，全球首部大數據專業工具書《數典》發行，建成首個大陸國家大數據工程實驗室、首個地方數據共享交換平台、首個大數據交易所，成為首個大陸國家大數據及網路安全示範試點城市，大陸國家技術標準創新基地（貴州大數據）通過驗收。

未來如何發展？陳晏說，十四五時期，貴陽將縱深推進大數據戰略行動，加快數位產業、產業數位化，在實施數位經濟戰略上搶新機。