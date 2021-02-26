台青蔡婕妤 花仙子的花花世界

一朵鮮花，在她的手裡千變萬化；一株枯枝，被她重新設計變廢為寶；一束野草，在她的打造下搖身變成賞心悅目的藝術品。這位神奇的「花仙子」叫蔡婕妤，來自台灣彰化。是一位花藝設計師，來廈門做文創已有9年，經營一家花店和一間教大家學習花藝的教室。

蔡婕妤2011年來到廈門發展，主要做的是室內設計的軟裝陳列，尤其著重花藝布置。2014年，她決定把更多精力放在花藝設計上，於是和朋友合作，開了一間名為「有天花草」的工作室。後來因為教學空間需要，轉而尋找到沙坡尾廈門手藝園區裡一處面積180平方米的所在；於是，「有天到手事務所」去年正式開張，原來的工作室，則轉型成咖啡廳。

蔡婕妤充滿美好意涵的花藝課程，吸引了不少廈門年輕人的注意，許多大學生、職場白領紛紛來到蔡婕妤的花藝教室，跟隨她挑選姿態各異的花朵和枝椏，暫別浮躁，沉心靜氣，細心地修剪、擺弄，在這一花一葉間尋找精神的慰藉，創造屬於自己的花藝作品，享受一段瀰漫著春意的溫柔時光。

在廈門多年來的用心經營，蔡婕妤為自己攢下了不小的名氣，人稱「小妤老師」。她有一長串的頭銜：荷蘭國際花藝台灣分院設計師、台灣新國際花藝交流學會花藝講師、台中市美加花藝設計協會理事……，她的學生來自五湖四海，甚至新疆的花藝師都特來求教。在蔡婕妤的學生們眼中，若是以花作比，他們的這位花藝老師就像是一朵明媚的向日葵，學生說：「小妤老師非常陽光，對於花藝、對於教學她始終是帶著愛與熱忱的，上課的時候，我們能感受到老師的用心，這讓我們很感動。」

時光匆匆，從登鷺至今，已過了9年。在9年的創業歲月中，蔡婕妤的身分曾發生過一些細微的改變，唯一不變的，是她對花藝的熱愛，以及對美好生活的追求。以花為媒介，聯結生活的美好；因愛生愛，遇見感動的瞬間。蔡婕妤以實際行動，踐行著自己獨特的生活理念，將美好的生活擁入懷中。新冠疫情期間，樂於嘗試的她又開啟了網店售賣花藝自助材料包，直播教授花藝課程的新模式。在她眼中，只要心懷期待，勇於向前，無論世事如何變化，你想要的，總有一天能到手。