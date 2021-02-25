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Volvo、吉利汽車 動力系統業務合併為新公司

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
Volvo與大陸吉利汽車的動力系統業務將合併成立新公司，但兩家公司仍將保持各自獨立。路透
Volvo與大陸吉利汽車的動力系統業務將合併成立新公司，但兩家公司仍將保持各自獨立。路透

據中新社報導，沃爾沃汽車有限公司（Volvo，台灣稱富豪汽車）與大陸吉利汽車控股有限公司24日宣布，雙方動力總成（動力系統）業務將合併成立新公司，重點開發新一代雙電機混合動力系統和高效內燃發動機。

報導稱，未來兩家企業將在保持各自現有獨立公司架構、實現戰略目標的同時，繼續拓展合作領域，在汽車「新四化」（電氣化、智能化、網聯化、共享化）方面深化合作。

總部位於浙江杭州的吉利控股集團目前是沃爾沃集團第一大持股股東和戴姆勒股份公司第一大股東，旗下擁有吉利汽車、領克汽車（Lynk & Co）、沃爾沃汽車、Polestar、寶騰汽車（Proton） 、路特斯汽車（Lotus，蓮花汽車）、倫敦電動汽車等眾多品牌。

吉利是在全球金融海嘯後，於2010年收購了瑞典著名汽車品牌沃爾沃汽車。　　

去年2月，沃爾沃汽車集團宣布，其正在與吉利方面籌劃將雙方的業務進行整合，從而組建一個更加強大的全球企業集團。

不過，雙方24日公布的方案顯示，Volvo與吉利仍將保持各自現有的獨立公司架構。 根據當日公布的合作共識內容，吉利汽車與沃爾沃汽車將圍繞汽車「新四化」前瞻技術，在動力總成、三電技術（電池、電機、電控）、高度自動駕駛等業務領域進行合併及協作，持續推動科技創新。

中新社指出，雙方將以股權合併形式，將動力總成業務合併成立新公司，重點開發新一代雙電機混合動力系統和高效內燃發動機；除繼續向雙方供貨外，還將向第三方汽車公司提供產品和服務。新公司計劃年底前投入運營。　　

Volvo與吉利還將持續深化在銷售和售後服務領域的合作，實現資源互補。雙方合資打造的領克汽車已於去年底正式宣布進入歐洲市場，領克將充分利用沃爾沃汽車的海外通路資源，逐步服務全球用戶。　　

吉利控股集團董事長李書福24日透過新聞稿表示，此次吉利汽車與沃爾沃汽車進一步整合業務，建立更緊密的戰略協同關係，能達到最佳合併效果。

李書福說，「這將在瞬息萬變的汽車技術和出行服務領域打造兩家更加強大的公司，開創全新發展格局，持續引領行業發展。」

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