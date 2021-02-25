上海新能源車專用牌照額度總量 繼續不設限

上海市發改委副主任裘文進25日表示，將適當調整專用牌照政策，在政策有效期內，上海繼續落實新能源汽車專用牌照額度總量不設限額，進一步優化消費者申領審批流程、壓縮審核時限，提升上海市民購車的體驗度和滿意度。

澎湃新聞報導，25日，上海舉行市政府新聞發布會，介紹「上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃（2021-2025年）」相關狀況。裘文進指出，去年下半年以來，上海頒布新一輪「上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法」（簡稱實施辦法），將民眾特別關注的免費專用牌照政策延續至2023年底，體現了繼續鼓勵新能源汽車應用、推動綠色低碳出行的導向。

與上一輪政策相比，「實施辦法」透過差異化安排，加大了對純電動汽車的支持力度，第一，是對在上海市已經擁有一輛燃油汽車的個人用戶，再購買插電混動汽車的，不再發放專用牌照額度；第二，明確自2023年1月1日起，對消費者購買或受讓插電混動汽車的，不再發放專用牌照額度。

裘文進提到，整體來看，近年來上海新能源汽車市場出現以下趨勢：第一，上海市民對新能源汽車接受度越來越高，尤其是去年以來，新能源汽車增長勢頭明顯加快，全年新增突破12萬輛，遠高於以往每年7萬輛的水準。而今年1月增量超過2萬輛，一方面突顯了民眾對綠色低碳出行的熱情，但另一方面確實也加大了全上海交通排堵（塞車）保暢的工作難度。

第二，是純電動汽車逐漸成為市民消費主流。一批續駛里程長、智慧化水準高的純電動車型上市，有效激發了民眾使用純電動汽車的熱情，純電動車在新能源汽車總銷量占比由2018年的29%大幅提升至去年的63%，判斷這個趨勢還將延續。